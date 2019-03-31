البرلمان العربي: نعمل على حشد الدعم العالمي ضد القرارات الأمريكية

قال رئيس البرلمان العربي مشعل بن فهم السلمي في القمة العربية بتونس اليوم الأحد، إن البرلمان يقوم بحشد الدعم العالمي والإعداد لخطط تحرك عربي موحد للتصدي للقرارات الأمريكية بشان القدس والجولان.



وأضاف مشعل في كلمة له: "نرفض وندين بأشد العبارات الاعتراف الأمريكي بسيادة قوات الاحتلال على القدس والجولان السوري".



وتابع مشعل "نعتبر هذه القرارات خرقا صارخا للقانون الدولي وانتهاكا خطيرا لميثاق الأمم المتحدة. ونحمل الإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة لما يترتب على هذه القرارات من تقويض لمشروع السلام والأمن والاستقرار في المنطقة وفي العالم".



وأوضح أن البرلمان العربي يعمل على تنفيذ خطط عمل للتصدي لهذه القرارات وحشد التأييد العالمي لإنهاء الاحتلال "الغاشم" للأراضي العربية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.



وأضاف رئيس البرلمان العربي "البرلمان يقف ضد كل التدخلات الأجنبية وأكثر هذه التدخلات خطورة هو التدخل الإيراني. ايران تحتل الجزر الاماراتية الثلاث وتكون وتدعم مليشيات في الدول العربية" وتزعزع الأمن والاستقرار في المنطقة العربية.

