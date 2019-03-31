زاهي حواس يكشف أسرار المصريين القدماء بتجارة عين شمس

ألقى عالم الآثار الدكتور زاهي حواس، محاضرة، اليوم الأحد، بكلية التجارة جامعة عين شمس؛ تناول خلالها أسرار المصريين القدماء والأهرامات المصرية ومقابر العمال وطريقة بناء الهرم وبردية وادي الجرف التي تعد أهم اكتشاف في القرن العشرين.



وتناول حواس، خلال محاضرته، المومياوات الملكية وقصة موت الملك توت عنخ آمون ومؤامرة الحريم؛ مشيرا إلى آخر اكتشافات الأثرية والحفائر في وادي الملوك الغربي والبحث عن مقبرة عنخ اسن آمون.



وأكد حواس، في محاضرته، أنه لا يوجد ما يعرف بمصطلح "لعنة الفراعنة" حيث أوضح سر وفاة مكتشفي مقابر المصريين القدماء وارتباطها بـ(لعنة الفراعنة)، مرجعا ذلك بسبب الهواء الفاسد والجراثيم التي تكونت على مدار آلاف السنين في المقابر التي توجد بها المومياء، وبالتالي تهاجمهم هذه الجراثيم وتؤدي إلى الوفاة.



وأكد ارتباطه بالآثار المصرية وحبه لها منذ رؤيته للتماثيل الأثرية والتعامل معها، موضحا أن الإبداع في العمل لا يعرف كليات قمة، مشيرا إلى أن علم الآثار يحتاج إلى دراسة وأبحاث، وتم اكتشاف ما يقرب من 30 %حتى الآن من الآثار المصرية.



وفي ختام المحاضرة، أهدى الدكتور نظمي عبد الحميد، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع والتنمية البيئية، درع الجامعة للدكتور "حواس"، مؤكدا أن لقاء اليوم مع الطلاب والأساتذة زاد من حماس الطلاب وهمتهم لتحقيق النجاح في مجال عملهم.