موناكو يفقد 3 نقاط بالهزيمة أمام كان في الدوري الفرنسي

فقد نادي موناكو 3 نقاط غالية بعدما تعرض للهزيمة على ملعبه، اليوم، أمام نادي كان، بهدف دون رد في لقاء الفريقين في إطار مباريات الأسبوع الـ30 من الدوري الفرنسي لكرة القدم.



وقد سجل هدف الفوز وهدف اللقاء الوحيد أنزو كريفالي في الدقيقة 23 من اللقاء.. وبذلك يتجمد رصيد موناكو عند 30 نقطة في المركز ال16، بينما رفع كان رصيده إلى 23 نقطة في المركز الـ18.



وفي مباريات أخرى، أقيمت في نفس التوقيت، فاز نيس على ديجون بهدف نظيف، بينما تعادل إمبيان مع بوردو بدون أهداف.