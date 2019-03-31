جامعة القاهرة تستحدث إدارة جديدة لإدارة الأملاك

أقر مجلس جامعة القاهرة، برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، استحداث بعض الإدارات الجديدة مثل إدارة الأملاك، وتشكيل لجنة تعمل مع الإدارة مكونة من أمين عام الجامعة وكبار أساتذة كلية الحقوق والجهات المعنية، فضلا عن تشكيل لجنة فنية للمصاعد من كلية الهندسة، والتأكيد على ترخيص المصاعد وضرورة إجراء الصيانة الدورية لها.



وأكد الخشت - خلال ترؤسه، اليوم الأحد، لاجتماع مجلس الجامعة - اهتمام الجامعة بملف الإعاقة وذوي الاحتياجات الخاصة، مشيرا إلى أنه تم تكليف الدكتورة جيهان المنياوي عميدة كلية العلاج الطبيعي والدكتور مخلص محمود عميد كلية التربية النوعية بتولي مسئولية كل ما يتعلق بملف الإعاقة والتنسيق مع الجهات الخارجية.



ولفت رئيس جامعة القاهرة إلى أهمية الأنشطة الطلابية التي تقام داخل المدن الجامعية لكونها أحد الطرق للتغلب على السلبيات، ومواجهة التطرف والإرهاب.