انتهاء قمة لليمين المسيحي في فيرونا الإيطالية بمسيرة مناهضة للإجهاض

اختتمت اليوم الأحد فعاليات المؤتمر العالمي للأسرة في فيرونا والتى استمرت ثلاثة أيام بمسيرة اخترقت تلك المدينة الواقعة في الجزء الشمالي من إيطاليا.



والمؤتمر العالمي للأسرة هو تجمع عالمي مثير للجدل للناشطين في محاربة الإجهاض ومعاداة المرأة ومناهضة الطلاق وزواج المثليين.



ووفقا لوكالة الأنباء الإيطالية "أنسا"، بدأت المسيرة التي شارك فيها حوالي 10 آلاف شخص في الساحة التي يطل عليها مكان المؤتمر، بالقرب من المدرج الروماني القديم الشهير في فيرونا.



وقال ماسيمو جاندولفيني أحد منظمي الحدث للحشد: "أنتم أناس رائعون، لأنكم سعداء ومبتهجون ولا أرى حتى علامة واحدة ضد أي شخص، لأنكم محبون للحياة وللأسرة".



وذكر برايان براون رئيس المنظمة الدولية للأسرة، وهي منظمة تابعة للمؤتمر العالمي للأسرة: "لقد أتيت من الولايات المتحدة لأقول إنكم لستم وحدكم... في جميع أنحاء العالم يقف الناس ويقولون إن الأسرة تستحق أن يتم الدفاع عنها".



وقالت وكالة الأنباء الإيطالية إن أكثر من عشرة أشخاص أعضاء في حزب فورزا نوفا، وهو حزب إيطالى يتبنى نهج الفاشية الجديدة، قد شاركوا أيضا في المسيرة. ونظرا لأن الشرطة تحظر عليهم أن يظهروا رموز الحزب، ارتدوا قمصانا بيضاء ورفعوا لافتات مكتوبة عليها عبارة "الرب" و"أرض الأسلاف" و"الأسرة".

