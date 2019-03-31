تشيلسي يحول تأخره بهدف لفوز ثمين على كارديف 2-1 بالدوري الإنجليزي

حول فريق تشيلسي تأخره بهدف نظيف، أمام مضيفه كارديف سيتي، إلى فوز ثمين بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي جمعهما اليوم الأحد، في إطار منافسات الجولة الـ 32 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.



تقدم كارديف سيتي بهدف في الدقيقة 46 عبر لاعبه فيكتور كاماراسا، ثم نجح تشيلسي في تسجيل هدفين متتاليين عن طريق سيزار أزبيليكويتا ولوفتوس تشيك في الدقيقتين 84 و91.



الفوز رفع رصيد تشيلسي إلى 60 نقطة في المركز السادس، بينما توقف رصيد كارديف سيتي عند 28 نقطة في المركز الثامن عشر.