نائب رئيس جامعة الأزهر يجري حوارا مفتوحا مع طلاب كلية الزراعة

قال نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب الدكتور يوسف عامر، إن طلاب كلية الزراعة في الجامعة هم من صناع الحضارة، وأن معظم الحضارات القديمة قامت على الزراعة.



وأضاف عامر، خلال حوار مفتوح أجراه اليوم الأحد، مع طلاب كلية الزراعة بالقاهرة للاستماع إليهم، والوقوف على المشكلات التي تواجههم، خاصة فيما يتعلق بالجانب التطبيقي "أن الدول التي تمتع بحضارات عريقة هي التي كانت تعتمد علي الزراعة، ويقع على عاتقهم مسئولية كبيرة في قيادة قاطرة التنمية".

واستمع نائب رئيس جامعة الأزهر لمقترحات الطلاب فيما يخص العملية التعليمية والتدريب الميداني، وأثنى علي بعض الأفكار التي طرحها طلاب الكلية، والتي جاء من أبرزها تعظيم الاستفادة من قدراتهم في خدمة الجامعة والمجتمع.



وأكد أن الجامعة تعكف حاليا على تطوير المقررات واللوائح الدراسية الخاصة بالكلية بما يتواكب مع مستجدات العصر، ووفقا لأحدث اللوائح الدراسية العالمية وبما يخدم مصلحة الطلاب.