"التصديرى للطباعة": نستهدف زيادة صادرات القطاع بنسبة 20% خلال 2019

صرح وكيل المجلس التصديري للطباعة والتغليف أحمد جابر بأن المجلس يستهدف زيادة صادرات القطاع بنسبة 20% خلال العام الحالي مقارنة بنحو 1.300 مليار دولار تمثل 5% من صادرات مصر غير البترولية.

وقال جابر - في تصريحات اليوم الأحد على هامش مشاركته في اجتماع عقده الاتحاد العام للغرف التجارية بمشاركة رؤساء المجالس التصديرية - إن المجلس سيركز على تصدير الكتب، خاصة إلى السوق الأاوروبي حيث سيشارك في معرضي (book faire) المزمع إقامتهما في إنجلترا وألمانيا بنهاية العام الحالي.

وأوضح أن الصين تصدر كتب بما قيمته 1.2 مليار دولار سنويا، بينما لا يتجاوز نصيب مصر 5%، لافتا إلى أن السوق الأوروبي تستورد مواد تعبئة وتغليف سنويا بما قيمته حوالي 63 مليار دولار، نصيب مصر نحو 2% بتصدير الكتب، مشددا على ضرورة ارتباط قطاع التعبئة والتغليف بصناعة قوية.

ونوه جابر بأن المجلس يستهدف زيادة قاعدة المصدرين خلال العام الحالي بنسبة 20% بقطاع الطباعة، وذلك حيث يبلغ عدد المصانع بمصر نحو 7 آلاف مصنع، فيما لا يتجاوز عدد المصدريين 400 مصدر.

وحول استراتيجية المجلس التصديري للسوق الأفريقي، قال جابر "إن المجلس يستهدف جذب استثمارات جديدة للسوق المصري، منوها بأن معرض (باك بروس) سيكون فرصة مناسبة لتعريف المشاركين بالفرص الاستثمارية في مصر، لافتا إلى أنه سيتم الإعلان عنه قريبا".

وأشار إلى أنه خلال زيارة وفد اتحاد الصناعات لدولة زامبيا تم عقد اجتماع مع وزير التربية والتعليم الزامبي لبحث التعاون في مجال طباعة الكتاب المدرسي، وذلك حيث يبلغ عدد الطلاب بزامبيا نحو 5ر2 مليون طالب، مؤكدا أنه يتم السعى حاليا إلى دعوة وفد من وزارة التربية والتعليم بزامبيا لعرض الإمكانيات التي تمتع بها مصر في الطباعة.