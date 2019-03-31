صلاح حافظ: الطلب على الطاقة النووية يزداد بشكل ملحوظ منذ 2014

أكد الدكتور صلاح حافظ، رئيس جهاز شئون البيئة الأسبق بوزارة البيئة، أن الطاقة النووية مصدر فعال ونظيف للطاقة، حيث تمثل الانبعاثات الصادرة عن استخدامها انبعاثات مماثلة لاستخدامات الطاقة المتجددة، مشيرًا إلى أنه في عام 2014، كانت الطاقة النووية مسؤولة عن 15 ٪ من الطاقة المنتجة عالميًا، على مستوى 30 دولة، وعلى الرغم من عدم شعبيتها عن غيرها من الطاقات، فمن المتوقع أن الزيادة في الطلب على الطاقة النووية ستستمر في السنوات المقبلة.



وأضاف رئيس جهاز شئون البيئة الأسبق، أن مفهوم السياسة الوطنية للطاقة المختلطة هو أحد المناهج العلمية التي تتبعها الدول لتنفيذ إستراتيجيتها نحو الطاقة المستدامة، مؤكدًا أنه يجب أن تكون هذه السياسة متعددة الاستخدامات، إذ تعتمد على توفر جميع مصادر الطاقة المختلفة من الوقود محليًا، والتي يجب أن تتوافق مع البنية التحتية للدولة، لتحقيق الاستخدام الأمثل لطاقة نظيفة وصديقة للبيئة، مع ضمان الوصول إلى الهدف المرجو بالقدرات المطلوبة وفي فترة زمنية محددة، وبأقل تكلفة.



وأوضح أن جميع التوقعات في الأسواق العالمية تشير إلي الدول النامية ستشهد منافسة شديدة على مستوى استخدامات الطاقات المنتجة من الوقود الأحفوري مقابل الطاقات النووية، وإن الطاقة المتجددة سواءً كانت طاقة الرياح أو الطاقة الشمسية في ظل ما تشهده من تقدم تكنولوجي سوف تتصدر المشهد بالتأكيد، نظرًا لكونها أكثر فعالية من حيث التكلفة ومنظومة الصيانة لوحداتها.



وأوضح رئيس جهاز شئون البيئة الأسبق، أنه يجب أن يتم العمل على تطوير تكنولوجيات أنواع الطاقات المختلفة سريعًا حتى يتثنى لها مواكبة التنافس على حصة أكبر من نمو الطلب بالأسواق، موضحًا أن منافسة حتمية سوف تقع بين الوقود الأحفوري بأنواعه المختلفة (الغاز، الهيدروكربون السائل أو الفحم) والنووي.



وأشار إلى أن المعايير التي ستحدد التفضيل بين النوعين تتمثل في البيئة والاقتصاد الاجتماعي والسياسية، مشيرًا إلى أن القضية البيئية هي دائما العامل الرئيسي في مثل هذه القضايا، وأنها تمثل اهتمامات الناس بالمخاوف التي لديهم بشأن سلامتهم وسلامة ونظافة كوكب الأرض.



ولفت إلى أن في حالة استخدامات الوقود الأحفوري، فإن الشاغل الرئيسي للبيئة هو الخطر الصحي الناجم عن الانبعاث والملوثات الناتجة عند الإضافات إلى غازات دفيئة تؤدي إلى تفاقم مشاكل تغير المناخ، علاوة على ذلك، فإن حوادث تسرب النفط التي تحدث في جميع أنحاء العالم في كثير من الأحيان مقلقة للغاية لتأثيراتها السلبية على التنوع البيولوجي للأنواع البحرية والبرية وكذلك على موارد بلدان مثل السياحة أو التراث الطبيعي.



ويعتبر الدكتور صلاح حافظ أن الاتجاه الجديد للإنتاج من الصخر الزيتي والغاز، ضار ببيئة المياه الجوفية، ويلحق أضرارًا من الطاقة المفرطة المستخدمة في تكسير المياه والمواد الكيميائية المستخدمة في هذه العملية، لذلك من الضروري التحدث عن إيقاف تشغيل منصات الإنتاج والمواقع البرية الأخرى للاستكشاف والإنتاج وتجاهل منشآت التخزين.