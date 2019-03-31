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الأحد 31/مارس/2019 - 05:46 م

رئيس الوزراء يتابع مشروعات الإسكان والمدن الجديدة

رئيس الوزراء يتابع
محمد إبراهيم
dostor.org/2574017

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بحضور مسئولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية، لبحث الموقف التنفيذي لأهم المشروعات التي يجرى العمل بها فى قطاعات الإسكان والمرافق، وكذا مشروعات المدن الجديدة في مختلف أنحاء الجمهورية.

وأشار الدكتور عاصم الجزار، خلال العرض، إلى موقف تنفيذ المشروعات التي تقوم بها وزارة الإسكان على مستوى الجمهورية، وتتضمن تنفيذ مشروعات سكنية، بإجمالي نحو 710 آلاف وحدة للإسكان الاجتماعي، و180 ألف وحدة للإسكان المتوسط، إلى جانب تطوير المناطق غير الآمنة بواقع 220 ألف وحدة.

وأضاف: يتم تنفيذ 343 مشروعا لمياه الشرب، تم نهو 236 مشروعا منها بطاقة 8 ملايين م3يوم لخدمة 40 مليون نسمة، و224 مشروعا للصرف الصحي، تم الانتهاء من 103 مشروعات منها بطاقة 3 ملايين م3يوم، تخدم 30 مليون نسمة، ناهيك عن تنفيذ 972 مشروع صرف صحي للقرى، تم الإنتهاء من 506 قرى منها، بالإضافة إلى موقف مشروعات الطرق، حيث تقوم الوزارة بتنفيذ 2600 كم، تم الانتهاء من 1600 كم منها حتى الآن.

واستعرض الوزير موقف تنفيذ مدن الجيل الرابع بمختلف المحافظات، ومنها موقف تنفيذ العاصمة الإدارية الجديدة، وتحديدا منطقة الحي السكني الثالث، ومشروع حي جاردن سيتي الجديدة، والحديقة المركزية (النهر الأخضر)، ومنطقة الأعمال المركزية، وكذا أعمال المرافق.

وشمل العرض موقف تنفيذ مدينة العلمين الجديدة، والتي تبلغ مساحتها حوالي 48971 فدانا، ومن المقرر أن تستوعب 1.6 مليون نسمة، منها مناطق سكنية، وخدمية، وصناعية، ولوجستية، والميناء الجاف، ومنطقة الأبراج الشاطئية والمنطقة الترفيهية، والمدينة التراثية التي ستضم مبنى الأوبرا، والمسرح الروماني، ومجمع السينمات، ومقرا للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

وتم استعراض موقف تنفيذ مدن المنصورة الجديدة، وناصر بغرب أسيوط، وغرب قنا، ومدينة سلام شرق بورسعيد، ومدينة العبور الجديدة، كما بدأت أعمال الرفع المساحي بمدينة رشيد الجديدة، ليتم بناء الوحدات السكنية بها.

وتمت الإشارة، خلال الاجتماع، إلى أنه تم إعداد حصر كامل من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بموقف الأراضي الصناعية في كل المدن الجديدة، حتى يكون لدينا خريطة استثمارية صناعية يتم عرضها على المستثمرين الصناعيين والترويج لها.

وأكد رئيس الوزراء أنه سيكون هناك عقد موحد للأراضي الصناعية، وستكون هناك شركات للإدارة والصيانة للمناطق الصناعية، حفاظا على الاستثمارات التي يتم ضخها بالأراضي الصناعية.

وكلف رئيس الوزراء بضرورة الاهتمام بمدن الصعيد الجديدة التي يتم تنفيذها، موجها باختيار اسمين جديدين لمدينتي الفشن وملوى الجديدتين، حيث سيتم الإعلان قريبا عن بيع وحدات سكنية بهما، وكذا أراض جديدة.

ووجه رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من مشروعات الشريط النهري السياحي بمدينة أسوان الجديدة، مع الاهتمام بجودة تنفيذ كورنيش المدينة، وضرورة البدء في تسويق الفيلات الموجودة على الشريط النهري السياحي، حيثُ يتم حاليا تنفيذ 146 فيلا على نهر النيل مباشرة.

وأعلن وزير الإسكان، خلال الاجتماع، أن هناك خطة حاليا لطرح قطع الأراضي المتميزة، والأكثر تميزا، بنظام القرعة، قريبا وكذا طرح عدد من قطع الأراضي الخدمية.

وتابع رئيس الوزراء موقف توصيل المرافق بأراضي مشروع "بيت الوطن" بمدينة القاهرة الجديدة، حيث أكد مسئولو هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أنهم عقدوا اجتماعا أمس مع مسئولي شركة توصيل المرافق المتأخرة، وتم إعطاء مهلة أسبوع لها، وإلا سيتم سحب الأعمال على الفور، وهناك شركة أخرى جاهزة بالموقع في حالة عدم الالتزام، مشيرين إلى أن باقي المواقع بالمدن الأخرى هناك التزام بمواعيد التسليم، ومن تسلموا أراضيهم بدأوا في البناء.

ووجه رئيس الوزراء بإعداد قائمة بشركات المقاولات المتعثرة في المشروعات، وغير الملتزمة، وعدم التعامل معها.

وشدد رئيس الوزراء على ضرورة الالتزام بالانتهاء من مشروعات الصرف الصحي "المعالجة الثنائية والثلاثية"؛ خاصة أن الموازنة العامة للعام المالي المقبل تم تخصيص موارد بها لهذه المشروعات تزيد عن كل عام، مع ضرورة الاهتمام أيضًا بمشروعات صرف صحي القرى.

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