أبناء الجالية المصرية في نيويورك يؤيدون التعديلات الدستورية (فيديو)

شهدت شوارع نيويورك تأييدا من أبناء الجالية المصرية المقيمين في الولايات المتحدة الأمريكية للتعديلات الدستورية، والتي سيكون هناك استفتاء شعبي عليها خلال الأيام القادمة.







وأكد أبناء الجالية في بيان اليوم، أنهم سيشاركون في الاستفتاء لإظهار بلادهم بشكل يليق بها أمام العالم، وإنهم يوافقون علي التعديلات الدستورية المُقترحة، خصوصا في ظل الاستقرار الموجود بالدولة الآن، والذي انعكس بطبيعة الحال علي الوضع الاقتصادي، مشيرين إلى أن دستور 2014 وضع في ظل ظروف ضاغطة، أما الآن فهناك فرصة لتحسينها.







وأضافت الجالية المصرية أن كل دساتير العالم واجب عليها التعديل، وهذا أمر منطقي جدا لأن الزمن يتغير والآراء تتغير لمواكبة المرحلة التي نعيش بها وأنهم يثقون بأن كل الدساتير هي صناعة بشر وتعديلها أمر منطقي.







وأكدت أنهم يؤمنون بالتعددية الفكرية، ويثمنون دور الحوار من أجل خروجه بشكل مشرف، وأن كل دستور وضع بالعالم وضعت فيه أيضا كيفية تعديل نصوصها.