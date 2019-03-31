وزير العدل البريطاني يطالب "ماي" النظر في قبول الخروج الناعم من الاتحاد

قال وزير العدل البريطاني ديفيد جوك، اليوم الأحد، إنه يتعين على رئيسة الوزراء تيريزا ماي النظر لاحتمالية قبول الخروج الناعم للبلاد من الاتحاد الأوروبي (بريكست) في حال دعم البرلمان لها الأسبوع الجاري.



وأضاف جوك، وفقا لما ذكرته صحيفة (الجارديان) البريطانية عبر موقعها الإلكتروني: "أعتقد أن ماي بحاجة للنظر عن كثب في الاتحاد الجمركي في حال تصويت نواب البرلمان البريطاني عليه".



وأوضح أنه في حال تصويت البرلمان بأغلبية ساحقة ضد (بريكست) دون اتفاق، فإنني لا أعتقد أنه من الممكن تجاهل موقف البرلمان والخروج دون اتفاق، مشيرا إلى أن رئيسة الوزراء سيكون أمامها حتى تاريخ 12 أبريل المقبل لكي تطلب تمديد المفاوضات لتجنب الخروج من دون اتفاق في ذلك اليوم.



وكان مجلس العموم البريطاني رفض اتفاقا لخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي (بريكست) للمرة الثالثة أمس الأول؛ حيث صوت 286 عضوا لصالح الاتفاق ورفضه 344 آخرين.