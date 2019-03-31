البرازيلي زاناردي مدربًا للنصر الإماراتي خلفا لبينات سان خوسيه

أعلن النصر المنافس في دوري المحترفين الإماراتي لكرة القدم، اليوم الأحد، تعيين البرازيلي كايو زاناردي مدربا للفريق خلفا للإسباني بينات سان خوسيه.



وقال "النصر" في بيان عبر حسابه على تويتر اليوم: "شركة النصر لكرة القدم تُكلف البرازيلي كايو زاناردي بتولي مهمة تدريب الفريق الأول للكرة بالنادي.. كل التوفيق لكايو".



ويأتي قرار الاستغناء عن خدمات زاناردي بعد أقل من 24 ساعة على خسارة الفريق 2-1 أمام دبا الفجيرة متذيل ترتيب الدوري، ليتراجع للمركز 11 برصيد 17 نقطة، قبل ثماني جولات على نهاية المسابقة.