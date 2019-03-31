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الأحد 31/مارس/2019 - 05:00 م

"موناكو" يسقط أمام "كان" بهدف في الدوري الفرنسي

موناكو يسقط أمام
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عاد موناكو لنتائجه المخيبة ببطولة الدوري الفرنسي لكرة القدم، عقب خسارته صفر 1 أمام ضيفه كان اليوم الأحد في المرحلة الثلاثين للمسابقة.

وأسفرت باقي المباريات التي جرت بالمرحلة ذاتها اليوم عن فوز نيس على مضيفه ديجون 1 صفر، في حين تعادل إميان مع ضيفه بوردو بدون أهداف.

وتجمد رصيد موناكو، الذي تلقى خسارته الرابعة عشر في البطولة هذا الموسم والأولى منذ أكثر من شهرين، عند 30 نقطة في المركز السادس عشر، فيما ارتفع رصيد كان إلى 23 في المركز الثامن عشر.

وتقمص اينزو كريفالي دور البطولة في اللقاء، بعدما أحرز هدف كان الوحيد في الدقيقة 23، ليقود الفريق لتحقيق انتصاره الرابع في البطولة هذا الموسم، والأول منذ ما يقرب من ثلاثة أشهر ونصف الشهر.

ويرجع آخر انتصار لكان في البطولة إلى 18 ديسمبر الماضي، حينما تغلب 2 1 على ضيفه تولوز في المرحلة الثامنة عشر للمسابقة، في حين يعود آخر هزيمة لموناكو إلى 26 يناير الماضي، عندما خسر صفر 2 أمام مضيفه ديجون في المرحلة الثانية والعشرين.

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