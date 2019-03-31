القاهرة : الأحد 31 مارس 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
03:16 م

'بث مباشر' مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بجودة عالية HD
01:49 م

المتحدث باسم الوزراء: إقبال عالمي على شراء بيانات مزايدة البحث واستكشاف البترول بالبحر الأحمر
11:13 ص

فاروس تتوقع تثبيت أسعار الفائدة حتى سبتمبر
06:41 م

مشاهدة مباراة الاهلى والزمالك بث مباشر اليوم السبت
02:12 م

بث مباشر الأهلي والزمالك بث مباشر مباراة الأهلي والزمالك مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك بدون تقطيع
10:13 م

بث مباشر لمباراة القمة بين الأهلى و الزمالك 2019
02:29 ص

تحذير هام من وزارة الهجرة للمصريين بالكويت
01:34 ص

المغرب والأدرن يؤكدان دعم الشعب الفلسطينى
12:35 ص

المحكمة الأمريكية تبرئ السودان من التورط بتفجير المدمرة كول
12:15 ص

مرشح المعارضة لبلدية أنقرة: فوزى المحقق دفع أردوغان للجنون
05:35 م

بث مباشر مباراة مصر ونيجيريا مشاهدة مباراة مصر ونيجيريا بث مباشر مشاهدة مباراة مصر ونيجيريا رابط مباراة مصر ونيجيريا
12:28 م

وقفات احتجاجية بسوريا تنديدًا بقرار ترامب بشأن الجولان
فن
الأحد 31/مارس/2019 - 04:57 م

الفيلم الإيطالي "إدمان الأمل" يفوز بجائزة مهرجان تطوان

الفيلم الإيطالي إدمان
dostor.org/2573934

فاز الفيلم الإيطالي "إدمان الأمل" للمخرج ادواردو دي أنجليس، بالجائزة الذهبية الكبرى لمهرجان تطوان لسينما البحر الأبيض المتوسط بدورته الخامسة والعشرين التي اختتمت أمس السبت في المغرب.

وحصل الفيلم على جائزة النقد في المهرجان التي تحمل اسم الناقد المغربي الراحل مصطفى المسناوي، وفازت بطلة الفيلم بينا توركو بجائزة أفضل ممثلة.

ومنحت لجنة التحكيم جائزتها لفيلم "سيبل" للمخرجين جيومي جيوفنيتي من فرنسا وشالا زينجرجي من تركيا.

وانتزع المخرج الفلسطيني بسام جرباوي جائزة العمل الأول عن فيلمه "مفك" كما فاز بطل الفيلم زياد بكري بجائزة أفضل ممثل.

تنافس في هذه المسابقة 12 فيلما من المغرب وسوريا وفلسطين ومصر واليونان وإسبانيا وإيطاليا وفرنسا، ورأس لجنة التحكيم الموسيقي والسينمائي الإيطالي روبرتو جياكومو بسشيوتا.

وفي مسابقة الأفلام الوثائقية، فاز بالجائزة الذهبية فيلم "تأتون من بعيد" للمصرية أمل رمسيس.

ومنحت لجنة التحكيم جائزتها للفيلم الفرنسي "فوستوك رقم 20" إخراج إليزابيث سيلفيريو، بينما ذهبت جائزة العمل الأول لفيلم "انحراف المسار" للمخرج الإسباني إيفان كاستنيراس.

تنافس في هذه المسابقة 11 فيلما من لبنان وتونس وسوريا ومصر والجزائر وإسبانيا وكرواتيا والولايات المتحدة، ورأس لجنة التحكيم المخرج الجزائري مالك بن إسماعيل.

وكانت السينما الفلسطينية هي ضيف شرف الدورة الفضية للمهرجان الذي يقام سنويا بمدينة تطوان في شمال المغرب.

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهر

إياد نصار يكشف لـ"الدستور" تفاصيل دوره فى فيلم "رأس السنة"

منذ أقل من شهر

بالصور.. سفيان بوكرين يهدى إحدى لوحاته للفنانة رجاء الجداوى

منذ أقل من شهر

نيقولا معوض: أصبحت ممثلًا بالصدفة.. و«ونوس» سبب استقرارى بمصر

منذ شهر

الساحرة.. منة شلبى: أدوارى الفنية لا تشبهنى.. وأقرأ سيناريو مسلسل جديد

منذ أقل من شهرين

أزمات السيناريو والمشكلات الإنتاجية وراء غياب 8 نجوم عن سباق رمضان

منذ أقل من شهرين

الفنان العالمى غسان مسعود: أجسد دور الحلاج فى رمضان.. وأتمنى تقديم شخصية المتنبى

الآن

مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر 31-3-2019 الدوري الانجليزي اليوم

تباين أداء مؤشرات البورصة عند الإغلاق.. والسوقي يربح 1.8 مليار جنيه

نص كلمة الرئيس السيسي خلال الجلسة الافتتاحيه للقمة العربية

السيسي: الجولان أرض عربية محتلة باعتراف دولي

ads
الأكثر قراءة

زوجة أحمد الفيشاوي ندى الكامل تكشف سر قرار طلاقهما

كشف تفاصيل طلاق بسمة وعمرو حمزاوي في السفارة المصرية بأمريكا

مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام | بث مباشر مباراة ليفربول اليوم | شاهد مباراة محمد صلاح اليوم HD

سمية الخشاب تفجر 5 مفاجآت عن علاقتها بـ "أحمد سعد"

ألبومات الصور

بالصور.. وضع حجر أساس حاضنة المشروعات الصغيرة بالوادي الجديد

مسلمون وأقباط بجامعة أسيوط: السلام غايتنا وطريقنا للعالم أجمع

رئيس جامعة أسوان يستقبل وفد لجنة "تعليم النواب"

"الزواوي" يفتتح دورة الزراعة المحمية بمركز تدريب دمنهور

رياضة

البرازيلي زاناردي مدربًا للنصر الإماراتي خلفا لبينات سان خوسيه

"موناكو" يسقط أمام "كان" بهدف في الدوري الفرنسي

"جروس" يطالب لاعبي الزمالك بغلق ملف القمة والتركيز في مواجهة سموحة

نجم الساعة

بوروسيا دورتموند ينفي اقتراب سانشو من الانتقال لمانشستر يونايتد

الأكثر قراءة

زوجة أحمد الفيشاوي ندى الكامل تكشف سر قرار طلاقهما

كشف تفاصيل طلاق بسمة وعمرو حمزاوي في السفارة المصرية بأمريكا

مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام | بث مباشر مباراة ليفربول اليوم | شاهد مباراة محمد صلاح اليوم HD

سمية الخشاب تفجر 5 مفاجآت عن علاقتها بـ "أحمد سعد"

الرئيس نيوز

الأمم المتحدة تدعو إلى انتقال ديمقراطي للسلطة في الجزائر

تميم يغادر القمة قبل إلقاء كلمته.. والسفير القطري: الأمير يغادر دون أن يحدد وجهته

14 أبريل.. البرلمان يحيل موازنة العام المالي الجديد إلى لجانه.. وتوقعات بإقرارها في يونيو

أهم ما قاله أبو الغيط فى القمة العربية (إنفوجراف)

رئيس تونس يرحب بالسيسى بشعر لحافظ إبراهيم (فيديو)

كشكول

انعقاد الجمعية العمومية العادية للمعلمين بأسوان

جمعية عمومية لمعلمي دمياط للتصديق على الميزانية

ننشر أسماء المعلمين المعارين للخارج من البحيرة

جامعة أسيوط تطلق رسالة للعالم "بالسلام نبنى مستقبل الشعوب"

مجلس جامعة القاهرة يقرر استحداث إدارة جديدة للأملاك

الأمصار

عباس: دعم الإدارة الأمريكية للاحتلال سبب ما تشهده فلسطين

الرئيس اليمني: الحوثية أحدثت مأساة للشعب وسلمت نفسها لعدو حاقد

شاهد.. لحظة هروب أمير قطر من قمة تونس "فيديو"

تعرف على السبب الحقيقي وراء انسحاب أمير قطر من القمة العربية

هاشتاج "تميم يهرب من قمة تونس" يتصدر منصة تويتر

مرايا الابداع

الكاتب نهاد شريف

من فن الموال

ads
منوعات

لغز اختفاء أغلى لوحة فنية في العالم

شركات الأدوية اليابانية تطور لقاحات حمى الضنك والكوليرا والملاريا

"فولكس ڤاجن": مسئولون عن 2% من انبعاثات الكربون في العالم

مقالات الرأي
نرمين يسر

​ بليغ حمدي.. أكثر من حياة

محمد العسيري

​ محمد عبدالمطلب.. المؤذن الذي هز "قلب مصر"

المزيد
الصحة

"سكري الحمل" يهددك باكتئاب ما بعد الولادة

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎