الفيلم الإيطالي "إدمان الأمل" يفوز بجائزة مهرجان تطوان

فاز الفيلم الإيطالي "إدمان الأمل" للمخرج ادواردو دي أنجليس، بالجائزة الذهبية الكبرى لمهرجان تطوان لسينما البحر الأبيض المتوسط بدورته الخامسة والعشرين التي اختتمت أمس السبت في المغرب.



وحصل الفيلم على جائزة النقد في المهرجان التي تحمل اسم الناقد المغربي الراحل مصطفى المسناوي، وفازت بطلة الفيلم بينا توركو بجائزة أفضل ممثلة.



ومنحت لجنة التحكيم جائزتها لفيلم "سيبل" للمخرجين جيومي جيوفنيتي من فرنسا وشالا زينجرجي من تركيا.



وانتزع المخرج الفلسطيني بسام جرباوي جائزة العمل الأول عن فيلمه "مفك" كما فاز بطل الفيلم زياد بكري بجائزة أفضل ممثل.



تنافس في هذه المسابقة 12 فيلما من المغرب وسوريا وفلسطين ومصر واليونان وإسبانيا وإيطاليا وفرنسا، ورأس لجنة التحكيم الموسيقي والسينمائي الإيطالي روبرتو جياكومو بسشيوتا.



وفي مسابقة الأفلام الوثائقية، فاز بالجائزة الذهبية فيلم "تأتون من بعيد" للمصرية أمل رمسيس.



ومنحت لجنة التحكيم جائزتها للفيلم الفرنسي "فوستوك رقم 20" إخراج إليزابيث سيلفيريو، بينما ذهبت جائزة العمل الأول لفيلم "انحراف المسار" للمخرج الإسباني إيفان كاستنيراس.



تنافس في هذه المسابقة 11 فيلما من لبنان وتونس وسوريا ومصر والجزائر وإسبانيا وكرواتيا والولايات المتحدة، ورأس لجنة التحكيم المخرج الجزائري مالك بن إسماعيل.



وكانت السينما الفلسطينية هي ضيف شرف الدورة الفضية للمهرجان الذي يقام سنويا بمدينة تطوان في شمال المغرب.