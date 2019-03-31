"جروس" يطالب لاعبي الزمالك بغلق ملف القمة والتركيز في مواجهة سموحة

عقد السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين على هامش مران الفريق اليوم الأحد.



وتحدث "جروس" مع الجميع عن الفترة القادمة وأهميتها للفريق الأبيض، وطالب اللاعبين بغلق ملف مباراة القمة أمام الأهلي التي أقيمت أمس السبت، من أجل التركيز في لقاء سموحة المقبل بالدوري.



وأشاد "جروس" بأداء لاعبي الزمالك في لقاء الأهلي، موضحا أن الجهاز الفني كان يسعى لحصد الثلاث نقاط، ولكن الظروف المناخية الصعبة التي أقيمت بها المباراة أثرت على الفريق.



وتعادل الزمالك أمس السبت مع الأهلي بدون أهداف في اللقاء المؤجل من الجولة الـ17 للدوري الممتاز، فيما يستعد الفريق لمواجهة سموحة يوم الأربعاء المقبل في إطار الجولة الـ24 للمسابقة.