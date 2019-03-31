بورصة أبوظبي تشهد تراجعا.. والسعودية ترتفع بدعم من البنوك

تباينت أسواق الأسهم الخليجية، اليوم الأحد، حيث تكبدت بورصة أبوظبي خسائر بعدما تم تداول بعض أسهمها الأسبوع الماضي بدون الحق في توزيعات الأرباح، بينما صعدت البورصة السعودية مدعومة بقطاع البنوك.



وزاد المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 0.4 في المئة، مع صعود سهم مصرف الراجحي 1.7 في المئة.



وقالت أرقام كابيتال، ومقرها دبي، في مذكرة بحثية إنها تتوقع تعزيز نمو الإقراض في السعودية هذا العام، وهو عامل إيجابي لقطاع البنوك.



وتابعت أرقام أنه يتم النظر إلى بنوك مثل البنك الأهلي التجاري، والكيان المندمج من بنك ساب والبنك الأول، والبنك السعودي الفرنسي، باعتبارها في أفضل موقف للاستفادة من فرص النمو الجديدة للشركات في النصف الثاني من العام، بينما يُنتظر أن يبقى الراجحي متقدما في القروض الاستهلاكية.



وهبط المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.5 في المئة، مع تراجع سهم بنك أبوظبي الأول، ذي الثقل في البورصة، 0.4 في المئة، بينما انخفض سهم بنك أبوظبي التجاري 1.6 في المئة.



وفي الأسبوع الماضي، قاد سهم الدار العقارية القيادي الهبوط،ليتراجع 5.7 في المئة بعد انقضاء الحق في توزيعات الأرباح، ولم يطرأ على السهم تغير يذكر اليوم الأحد.



لكن سهم دانة غاز ارتفع 1.1 في المئة، بعدما أعلنت شركة الطاقة أنها تلقت 19 مليون دولار من مصر.



وزاد مؤشر سوق دبي 0.1 في المئة، مدعوما بصعود سهم إعمار العقارية القيادي 2.1 في المئة، الذي كان الأكثر تداولا في البورصة اليوم.



وهبط مؤشر بورصة قطر 0.4 في المئة، مع تراجع سهم مصرف الريان 1.8 في المئة. وانخفض سهم بنك قطر الدولي الإسلامي 2.9 في المئة، وسهم بروة العقارية 1.8 في المئة.



وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم في الشرق الأوسط:

- السعودية.. ارتفع المؤشر 0.4 في المئة إلى 8819 نقطة.

- أبوظبي.. هبط المؤشر 0.5 في المئة إلى 5075 نقطة.

- دبي.. زاد المؤشر 0.1 في المئة إلى 2635 نقطة.

- قطر.. تراجع المؤشر 0.4 في المئة إلى 10107 نقاط.

- مصر.. صعد المؤشر 0.5 في المئة إلى 14744 نقطة.

- الكويت.. ارتفع المؤشر 0.5 في المئة إلى 5987 نقطة.

- سلطنة عمان.. انخفض المؤشر 0.6 في المئة إلى 3984 نقطة.

- البحرين.. استقر المؤشر عند 1413 نقطة.