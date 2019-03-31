Live الآن بث حصرى مباشر HD مباراة ليفربول وتوتنهام|مشاهدة Liverpool يوتيوب | كورة لايف ليفربول ضد توتنهام bein sport
Live الآن بث حصرى مباشر HD مباراة ليفربول وتوتنهام|مشاهدة Liverpool يوتيوب | كورة لايف ليفربول ضد توتنهام bein sport
Live الآن بث حصرى مباشر HD مباراة ليفربول وتوتنهام|مشاهدة Liverpool يوتيوب | كورة لايف ليفربول ضد توتنهام bein sport
استقبل اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، اليوم الأحد، وفد منظمة التعاون بين الجنوب والجنوب والذي يزور المحافظة لوضع حجر أساس مشروع إنشاء حاضنة المشروعات الصغيرة بالمنطقة المجاورة لمصنع الخزف ...
عقدت جامعة أسيوط، اليوم، ندوة بعنوان "الأديان ونشر السلام بين الشعوب"، حيث يحاضر الدكتور عاصم القبيصي وكيل وزارة الأوقاف، والقس مرقس يوسف ممثلًا عن الأقباط الكاثوليك، والقس رفعت فكري ممثلًا عن ...
استقبل الدكتور أحمد غلاب، رئيس جامعة أسوان، وفد لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، برئاسة الدكتور سامي هاشم رئيس اللجنة، لمتابعة أعمال التطوير في الجامعة. واستمع أعضاء اللجنة التى تضم 6 نواب ...