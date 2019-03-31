الجمعة.. المخرج حسني صالح يبدأ بروفات "بنت القبائل"

يبدأ المخرج حسني صالح، الجمعة المقبلة، بروفات مسلسله الجديد "بنت القبائل"، المقرر عرضه خارج السباق الرمضاني 2019.



وقال "صالح" إنه انتهى من معاينة جميع أماكن التصوير بمحافظات (القاهرة وقنا والأقصر وأسوان)، مضيفًا أن المسلسل يتناول تفاصيل الصراع بين القبائل على الزعامة، وإيمانهم بتوريث الحكم، ويقدم العمل لأول مرة في تاريخ الدراما التليفزيونية تقاليد مدينة أسوان في 30 حلقة، تحكي تفاصيل عادات وتقاليد القبائل، وهو ما رصده مؤلف العمل شاذلي فرح المتخصص في رصد تقاليد الجنوب في أعماله الفنية.



المسلسل بطولة سمية الخشاب، نبيل الحلفاوي، محمود عبدالمغني، باسم سمرة، أنوشكا، سهر الصايغ، محمود البزاوي، عمر زهران، أشرف عبدالغفور، مدحت تيخة، بهاء ثروت، رشا الخطيب، راندا البحيري، وتأليف شاذلي فرح، وإخراج حسني صالح.