البابا فرانسيس يلتقي راهبات إسبانيات في مركز للأطفال بالمغرب

زار البابا فرنسيس، اليوم الأحد، مركزا لرعاية الأطفال، في بلدة تمارة المغربية.



وتدير مجموعة من الراهبات الإسبانيات المركز القروي للخدمات الاجتماعية بهدف مساعدة الأطفال على التعلم وتحضيرهم لدخول المدارس، واستقبل الأطفال وطاقم المركز البابا بحفاوة.



ومن المتوقع أن يلتقي البابا فرانسيس مع ممثلين عن طوائف مسيحية أخرى في كاتدرائية القديس بطرس في الرباط في وقت لاحق اليوم حيث سيلقي كلمة ويقيم قداسا.



وزيارة البابا التي تستمر يومين هي أول زيارة باباوية للمغرب منذ 34 عاما.

