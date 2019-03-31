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الان جارية مشاهدة بث مباشر مباراة ليفربول وتوتنهام هوتسبير في الدوري الانجليزي

الان جارية مشاهدة بث مباشر مباراة ليفربول وتوتنهام هوتسبير في الدوري الانجليزي

بث مباشر مباراة ليفربول
بث مباشر مباراة ليفربول وتوتنهام
الدستور - مباريات
dostor.org/2573919

مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام هوتسبير بث مباشر، ويلتقي الريدز بالديوك الإنجليزية على ملعب “آنفيلد”، ضمن الجولة الثانية والثلاثين من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم الاحد 31-3-2019.

وفي إطار حرص “نبأ حصري” نقدم لكم خدمة البث المباشر لمباراة ليفربول وتوتنهام، ومتابعة النجم المصري محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني والريدز.

أصبح من الواضح بشكل متزايد أن اللقب مسألة يجب حلها بين سيتي وليفربول ، في حين سيتعين على سبيرز صاحب المركز الثالث التخلص من الفرق الأخرى الستة الكبار للمشاركة في المطالبة بالتصفيات المؤهلة لدوري أبطال أوروبا.

في ليلة الأحد ، في ما يعد بالقاء مثير ، يستضيف ليفربول سبيرز في محاولة للحفاظ على تقدمه في القمة ، بينما يأمل سبيرز (61 نقطة) في الحفاظ على تقدمه على أرسنال (60 نقطة) ومانشستر يونايتد ( 58 نقطة).

تشكيل ليفربول ضد توتنهام هوتسبير المتوقع

تشكيلة ليفربول الأخيرة: أليسون ، فان دايك ، روبرتسون ، ماتيب ، ألكساندر أرنولد ، فابينيو ، فيجنالدوم ، لالانا ، فيرمينو ، ماني ، صلاح.

الغائبان على المدى الطويل جو جوميز وأليكس أوكسليد تشامبرلين قد عادا إلى التدريب الكامل لكنهما غير جاهزين لمباراة اليوم.

كما استأنف الظهير الأيمن ترينت ألكساندر أرنولد ولاعب الوسط خردان شقيري التدريب بعد الشفاء من الإصابات التي أجبرتهما على الانسحاب من الخدمة الدولية مع إنجلترا وسويسرا.

يأمل ماوريسيو بوتشيتينو في أن يمكّن لاعبيه من التخلص من خيبة الأمل في بعض العروض المحلية الضعيفة كل أسبوعين خارج ملعبه.

توتنهام خسر للمرة الثالثة في أربع مباريات بالدوري الممتاز عندما هزم 2-1 في ساوثهامبتون ، على الرغم من تقدمه في الشوط الأول من خلال ضربة هاري كين.

وقال بوتشيتينو ، الذي اضطر إلى المشاهدة من المدرجات في ملعب سانت ماري ، بسبب الحظر المفروض على خطوط اللمس: “أنا كذلك ، لذا ، أشعر بخيبة أمل كبيرة”.

فاز توتنهام خارج أرضه أمام بوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا وتعادل مع آرسنال في ويمبلي في وقت سابق من هذا الشهر ، لكنه تعرض للضرب المبرح في تشيلسي وخسر 2-1 أمام بيرنلي.

لا يزال توتنهام يقوم ببعض الأشياء الجيدة للمضي قدماً ولكن يمكن تجاوزه في خط الوسط ، لذا 2/1 للفوز على أرضه ويكمل كلا الفريقين اللذين يسجلان النقاط نصائح المراهنة على ليفربول vs توتنهام.

تشكيل توتنهام أمام ليفربول في الدوري الإنجليزي

تشكيلة توتنهام الأخيرة: لوريس وروز وفيرتونخن وسانشيز ووكر بيترز ودير وسيسوكو وألي وإريكسن ولوكاس مورا وكين.

سيغيب توتنهام عن منتخب إنجلترا الدولي إريك ديير وهاري وينكس. التقط دير إصابة في الورك خلال الأسبوع الماضي

موعد مباراة ليفربول وتوتنهام هوتسبير والقنوات الناقلة:
سيدم نبأ حصري البث المباشر لمباراة الريدز ضد السبيرز، حينما تحين الساعة الخامسة والنصف عقب العصر بتوقيت القاهرة، والسادسة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، والسابعة والنصف يتوقيت أبو ظبي.

أما عن القنوات الناقلة فلا يوجد سوى قنوات بي ان سبورت المشفرة، وهي الناقل الحصري العربي على مدى منطقة الشرق الأوسط، وستذيع المباراة عبر قناة beIN SPORT HD2 بتعليق الجزائري حفيظ الدراجي.

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