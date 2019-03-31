عاهل الأردن يبحث مع أمير الكويت عددًا من القضايا الإقليمية

بحث العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم الأحد، مع أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، عددًا من القضايا الإقليمية وعلى رأسها القضية الفلسطينية، وذلك على هامش أعمال القمة العربية في تونس.



وذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم، أن الجانبين شددا على ضرورة إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين، ومبادرة السلام العربية، وبما يفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، إضافة إلى استمرار الجهود في التوصل إلى حلول سياسية للأزمات التي تشهدها المنطقة.



وأكدا الجانبان عمق العلاقات الأردنية الكويتية، والحرص على توسيع التعاون الثنائي في شتى الميادين ومواصلة التنسيق والتشاور بين البلدين حيال مختلف القضايا، وبما يسهم في تحقيق مصالح الأمة العربية، وخدمة قضاياها العادلة.