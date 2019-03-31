صافرات الإنذار تدوي في مستوطنات غلاف غزة.. وسقوط صاروخين داخل القطاع

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن صافرات الإنذار دوت في بعض مستوطنات غلاف غزة المحاصر، بعد إطلاق صاروخين من القطاع، حسبما نشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.



وأوضح أن هناك عمليتي إطلاق صواريخ تمت من غزة تجاه المستوطنات، لكنهما سقطا داخل االقطاع، تحديدا بالقرب الحدود مع الأراضي المحتلة، مما تسبب في تدمير جزء من السياج الأمني الفاصل.



ونظم الفلسطينيون، أمس السبت، على حدود قطاع غزة المحاصر، مليونية "الأرض والعودة، لإحياء ذكرى "يوم الأرض" ومرور عام على مسيرات العودة، في ظل هدوء حذر مع الاحتلال، نظرا لتفاهمات الهدوء التي يتم الاتفاق عليها مع الفصائل الفلسطينية، بوساطة مصرية.