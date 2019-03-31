بالصور.. وضع حجر أساس حاضنة المشروعات الصغيرة بالوادي الجديد

استقبل اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، اليوم الأحد، وفد منظمة التعاون بين الجنوب والجنوب والذي يزور المحافظة لوضع حجر أساس مشروع إنشاء حاضنة المشروعات الصغيرة بالمنطقة المجاورة لمصنع الخزف بمركز الخارجة، والذي يتم تمويله بمنحة إيطالية بتكلفة إجمالية تقدر بـ5 ملايين جنيه.



يهدف المشروع إلى تدريب وتأهيل العاملين بالحرف اليدوية والصناعات البيئية بالمحافظة، علي أساليب إدارة المشروعات وتسويق منتجاتهم من خلال معرض إقليمي، للمنافسة بالأسواق المحلية والعالمية.



وأهدى "الزملوط" درع المحافظة لممثل الوفد، تقديرًا لجهودهم في دعم برامج التنمية بالمحافظة.