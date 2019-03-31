محمد فودة يكتب: أجواء أوروبية ومباراة في الزحلقة

ربما تكون الحسنة الوحيدة في مباراة الزمالك والأهلي بالأمس هي خيبة الأمل لدى المتعصبين من جمهور الفريقين، واكتشافهم مدى هيافتهم ومدى سطحيتهم، وكيف أنهم قضوا وقتا طويلا قبل المباراة بشهر أو اكثر في تفاهات التعصب الأعمي، وتجهيز حفلات التحفيل والتريقة على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وإخواته.



جاءت المباراة مخيبة للآمال تماما دون أي لمحات فنية؛ لا من جانب اللاعبين، ولا المدير الفني لكل فريق، ولا حتى من النقل التلفزيوني والتعليق.



ورغم كل ما قيل قبل المباراة عن بطولة الدوري وحسمها بنتيجة اللقاء؛ إلا أن ماشاهدناه كان أبعد ما يكون عن مباراة في كرة القدم، وللأسف هي المباراة الأهم في مسابقه الدوري لأنها بين القطبين الكبيرين مثل ريال مدريد وبرشلونة مثلا، وهي المباراة التي يتابعها ويترقبها جمهور الكرة في مصر وخارج مصر.



فهل جاءت المباراة تليق بكرة القدم في مصر وتليق بما يعرفه العالم عنها من خلال النجم المصري محمد صلاح، بالتأكيد لا وألف لا. كانت مباراة في الزحلقة والفرق في الطين، يعني كانت في الواقع مباراة "مطينة بطين" رغم ما قيل عن الأجواء الأوربية والمطر والبرد؛ إلا أن أرضية الملعب فضحت الكثير وكان من الأولى تأجيل المباراة طالما أن أرضية الملعب مطينة ولم تفلح كل المحاولات في إصلاحها.



والغريب أن الأرصاد الجوية تنبات بأن طقس السبت يوم المباراة مطير وبرد، وكان يجب الاستعداد لمثل هذه الظروف، ولكنه التخبط يا سادة وليس التخطيط الجيد، وهو سر نجاح أي عمل، التخطيط والاستعداد الجيد وليس الفهلوة.



ويبقى السؤال: لماذا الإصرار على إقامة المباراة على ملعب خربان وسط طقس سيء معروف من أسبوع؟ كان ممكن نقل المباراة لأي ستاد آخر بكل سهولة.



ولعل هذه المباراة تكون درسا للجميع لاتحاد الكرة أولا ليكون على مستوى المسئولية ويخطط جيدا ولا يترك شيئا للصدفة، وأن يتبع منهجا علميا في إدارة شؤون الكرة ويبتعد عن الفهلوة والتخبط، وأيضا درسا للجمهور المتعصب بأن ينبذ التعصب الأعمى ويدرك أن لا شيء يستحق، وأن اللعبة للمتعة وليست بالنتائج.



وعلى اللاعبين أيضا أن يعلموا أن "شوية مطر" تكشف قدراتهم المتواضعة، وأن الاحتراف يتطلب مزيدا من العمل الشاق والتدريب والالتزام.



وللإعلام قبل كل ذلك أن يعي أن التعصب يمكن القضاء عليه تماما لو أدى هذا الإعلام دوره بأمانة، وتجرد، وحيادية، ورقيّ. لأن متابعة مباريات كرة القدم أو أي رياضه أخرى هدفه الترفيه والمتعة أولا وأخيرا.



وكل مباراة وأنتم طيبين.