مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام اليوم الأحد

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يسعى محمد صلاح في مباراة ليفربول وتوتنهام اليوم لكسر حاجز الصيام التهديفي منذ سبع مباريات عجاف هي أطول فترة صيام لصلاح مع ليفربول والذي توقف رصيدة عند ١٧ هدف يحتل بهم وصافة هدافي الدوري الإنجليزي بالتساوي مع زميلة ساديو ماني وكذلك مع هاري كين نجم توتنهام بينما ابتعد الأرجنتيني سيرجيو اجويرو بصدارة الترتيب بعد احرازه الهدف رقم ١٩ في مباراة فولهام الماضية.

وستشهد مباراة ليفربول ضد توتنهام اليوم صراع ثلاثي على صدارة الهدافين بين محمد صلاح وساديو ماني من ليفربول وهاري كين من توتنهام بينما تظل نقاط المباراة هي الأهم خاصة لليفربول الذي يصارع من اجل تحقيق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.