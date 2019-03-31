التحرير الفلسطينية تدين تصعيد إسرائيل لجرائمها في الأراضي المحتلة

أدانت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي، تصعيد حكومة الاحتلال الإسرائيلي برئاسة بنيامين نتنياهو لجرائمها وانتهاكاتها ضد الأرض والإنسان الفلسطيني؛ لخدمة مصالح اليمين الإسرائيلي المتطرف وتحقيق سياساته وأهدافه العنصرية.



وقالت عشراوي - في تصريح اليوم الأحد - إن الإدارة المدنية التابعة للاحتلال لديها النية للموافقة هذا الأسبوع على بناء 1427 وحدة استيطانية جديدة والترويج لحوالي 3500 وحدة أخرى في الضفة الغربية، مشيرة إلى أن ذلك يأتي في إطار التصعيد الاستيطاني الاستفزازي الهادف إلى استرضاء المستوطنين المتطرفين في الانتخابات الإسرائيلية المقبلة على حساب حقوق وممتلكات الشعب الفلسطيني، وذلك في مخالفة متعمدة لجميع القوانين والقرارات الدولية بما فيها قرار مجلس الأمن الأخير 2334.



وأشارت إلى نهج نتنياهو الإجرامي والقائم على استخدام دماء أطفال وشباب ونساء الشعب الفلسطيني الأعزل في قطاع غزة؛ لتحقيق أهدافه الأيدلوجية المتطرفة والوصول إلى غاياته الانتخابية، مستندًا إلى الصمت الدولي المطبق والشراكة والدعم اللامتناهي من الولايات المتحدة الأمريكية التي أعطت دولة الاحتلال الضوء الأخضر لمواصلة عدوانها على الشعب والأرض والممتلكات.



وشددت عشراوي على أن هذه السياسات والممارسات الإسرائيلية غير الشرعية تتطلب موقفًا دوليًا جادًا وفاعلًا؛ لمحاسبة ومساءلة دولة الاحتلال على انتهاكاتها الصارخة للقانون الدولي والاتفاقيات والقرارات الأممية، مطالبة الدول العربية باتخاذ إجراءات فورية لتعزيز صمود الفلسطينيين ومواجهة السياسات والقرارات الأمريكية الانفرادية.