الأنبا بموا يطرح أبرز 6 أسباب للمشاكل الأسرية

ألقى الأنبا بموا أسقف عام السويس، كلمة روحية خلال اللقاء الأسبوعى لشعب الإيبارشية بكنيسة القديس مارجرجس بجنيفة.



وتحدث أسقف السويس، عن الهدف من الزواج بحسب العقيدة المسيحية، مؤكدًا أن الهدف هو التوحد حتى يكون الزوجين الإثنين واحدًا،وأن يكون في البيت صلاة دائمًا وقراءات فى الكتاب المقدس.



وتناول أبرز أسباب المشاكل الأسرية ولخصها فى 6 نقاط هى: "غياب الله عن البيت، والتنشئ الخطأ، والانطباع أو الطبع، وسوء التصرف أو سوء السلوك، وأختلاف طريقه التربية، والشخصية الطفولية".



وأختتم أسقف السويس اللقاء الأسبوعى لشعب الإيبارشية، بتوزيع صورة تذكاريه.



