القاهرة : الأحد 31 مارس 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
03:16 م

'بث مباشر' مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بجودة عالية HD
01:49 م

المتحدث باسم الوزراء: إقبال عالمي على شراء بيانات مزايدة البحث واستكشاف البترول بالبحر الأحمر
11:13 ص

فاروس تتوقع تثبيت أسعار الفائدة حتى سبتمبر
06:41 م

مشاهدة مباراة الاهلى والزمالك بث مباشر اليوم السبت
02:12 م

بث مباشر الأهلي والزمالك بث مباشر مباراة الأهلي والزمالك مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك بدون تقطيع
10:13 م

بث مباشر لمباراة القمة بين الأهلى و الزمالك 2019
02:29 ص

تحذير هام من وزارة الهجرة للمصريين بالكويت
01:34 ص

المغرب والأدرن يؤكدان دعم الشعب الفلسطينى
12:35 ص

المحكمة الأمريكية تبرئ السودان من التورط بتفجير المدمرة كول
12:15 ص

مرشح المعارضة لبلدية أنقرة: فوزى المحقق دفع أردوغان للجنون
05:35 م

بث مباشر مباراة مصر ونيجيريا مشاهدة مباراة مصر ونيجيريا بث مباشر مشاهدة مباراة مصر ونيجيريا رابط مباراة مصر ونيجيريا
12:28 م

وقفات احتجاجية بسوريا تنديدًا بقرار ترامب بشأن الجولان
عالم
الأحد 31/مارس/2019 - 03:24 م

نائب رئيس الوزراء اللبناني: لابد من إجراء إصلاحات اقتصادية حقيقية

نائب رئيس الوزراء
نائب رئيس الوزراء اللبناني غسان حاصباني
أ ش أ
dostor.org/2573754

أكد نائب رئيس الوزراء اللبناني غسان حاصباني، أهمية التركيز على إجراء إصلاحات اقتصادية حقيقية، معتبرا أن الخطر الأكبر الذي يواجهه لبنان في الوقت الحالي يتركز على المستويين الاقتصادي والمالي.
وقال حاصباني - في حديث لإذاعة (الشرق) اللبنانية اليوم الأحد - إنه لا يمكن أن تكون هناك إصلاحات حقيقية إلا بإجراءات موجعة وقرارات صارمة، مشيرا إلى أن الموازنة العامة الجديدة في حاجة إلى "عملية جراحية كاملة" ابتداء من ملف قطاع الكهرباء كونه يتسبب في قسم كبير من العجز في خزينة الدولة.

وأكد أن لبنان بإمكانه تجنب الانهيار المالي والاقتصادي ومكافحة الفساد عبر إصلاحات جدية يتم اعتمادها، وذلك في قطاع الكهرباء، وتخفيض التكاليف غير الأساسية من تقاعد وأجور وتوظيف عشوائي، وإصلاح قطاع الاتصالات وإدخال استثمارات كبرى على هذا القطاع على نحو من شأنه أن يعود بمبالغ تتراوح ما بين 5 إلى 6 مليارات دولار في سنة واحدة إلى خزينة الدولة، إضافة إلى ضبط الجمارك.

ودعا إلى تشجيع رجال الصناعة على الاستثمار في الأموال والتصنيع وليس ودائع البنوك والركون إلى تقاضي الفوائد عليها، موضحا أن ثمة قروض مدعومة من مصرف لبنان (البنك المركزي) يحصل عليها الصناعيون للاستثمار والتوسع الصناعي.

وفيما يتعلق بملف النزوح السوري، شدد نائب رئيس الحكومة على ضرورة التزام جميع القوى السياسية في لبنان سياسية النأي بالنفس عن الصراعات الإقليمية، وعدم ربط عودة النازحين بالتوصل إلى الحل السياسي أو إعادة الإعمار في سوريا.

اقرأ أيضًا
منذ 3 أيام

المغرب والأدرن يؤكدان دعم الشعب الفلسطينى

منذ 5 أيام

المحكمة الأمريكية تبرئ السودان من التورط بتفجير المدمرة كول

منذ 5 أيام

مرشح المعارضة لبلدية أنقرة: فوزى المحقق دفع أردوغان للجنون

منذ 5 أيام

وقفات احتجاجية بسوريا تنديدًا بقرار ترامب بشأن الجولان

منذ اسبوع

مخبول تركيا.. «نيويورك تايمز» تفضح خطط أردوغان لهدم ميدان «تقسيم» انتقامًا من الثورة

منذ اسبوع

زلزال بقوة 5.8 يضرب جزيرة سولاويسى بأندونيسيا

الآن

السيسي: من غير المقبول استمرار المنطقة العربية في صدارة بؤر التوتر

الأرصاد: استمرار انخفاض درجات الحرارة غدًا.. والصغرى بالقاهرة 12

مستشار الصحة للأورام: بدأنا في وضع آليات مسح سرطان الثدي

عصام عبد الفتاح يدافع عن حكم القمة 117

ads
الأكثر قراءة

زوجة أحمد الفيشاوي ندى الكامل تكشف سر قرار طلاقهما

كشف تفاصيل طلاق بسمة وعمرو حمزاوي في السفارة المصرية بأمريكا

عصام عبد الفتاح يدافع عن حكم القمة 117

سمية الخشاب تفجر 5 مفاجآت عن علاقتها بـ "أحمد سعد"

ألبومات الصور

بعد اعلانها الدخول مجانًا.. حديقة الحيوان تجبر الزوار على شراء خريطتها

منتخب جامعة الوادى الجديد يصعد للدور النهائى بدورى ألعاب الجنوب

صالون حمدى بخيت يناقش دور مصر فى رئاسة الاتحاد الإفريقى 2019

غرفة عمليات كفر الشيخ: 4 بلاغات لانقطاع الكهرباء

رياضة

"المسابقات": مباراة الإسماعيلى والمقاولون على استاد الجيش بالسويس

الأهلى يقرر سفر فريق كرة القدم لجنوب أفريقيا بطائرة خاصة

غدا.. انطلاق الدورة الـ11 لجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي

نجم الساعة

بوروسيا دورتموند ينفي اقتراب سانشو من الانتقال لمانشستر يونايتد

الأكثر قراءة

زوجة أحمد الفيشاوي ندى الكامل تكشف سر قرار طلاقهما

كشف تفاصيل طلاق بسمة وعمرو حمزاوي في السفارة المصرية بأمريكا

عصام عبد الفتاح يدافع عن حكم القمة 117

سمية الخشاب تفجر 5 مفاجآت عن علاقتها بـ "أحمد سعد"

الرئيس نيوز

رئيس تونس يرحب بالسيسى بشعر لحافظ إبراهيم (فيديو)

نص كلمة الرئيس السيسي بالقمة العربية.. لابد من حل سلمي عادل للقضية الفلسطينية

برلماني: الحكومة لم تلتزم بتوجيهات الرئيس بتغيير قانون الأحوال الشخصية

وزير التموين: "لما سعر السلع بيرتفع نصف جنيه الرئيس بيسألنى ليه"

أقصت 12 منافسًا في "سنة أولى سياسة".. المحامية زوزانا كابوتوفا أول رئيسة لسلوفاكيا

كشكول

رئيس جامعة النهضة لـ"كشكول": "طارق شوقي زي رفاعة الطهطاوي" .. و"عبد الغفار" رجل المرحلة بالتعليم العالي

جامعة الزقازيق تعلن موعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني

انطلاق فاعليات مبادرة مليون شجرة مثمرة بجامعة الزقازيق

ننشر جداول امتحانات شهادات المعاهد الأزهرية بكافة مراحلها

"دورات ودوريات".. كيف يستعد الأزهر لامتحانات الشهادة الثانوية؟

الأمصار

شاهد.. لحظة انسحاب أمير قطر من قمة تونس "فيديو"

تعرف على السبب الحقيقي وراء انسحاب أمير قطر من القمة العربية

هاشتاج "تميم يهرب من قمة تونس" يتصدر منصة تويتر

بسبب تركيا وإيران.. أمير قطر ينسحب من القمة العربية ويتوجه إلى المطار

السبسي يقدم الرئيس المصري ببيت شعر لحافظ إبراهيم

مرايا الابداع

الكاتب نهاد شريف

من فن الموال

ads
منوعات

10 أنواع "سحرية" من الفاكهة لخفض الوزن

بدلا من السمك.. ألماني يصطاد "مفاجأة قاتلة" من الماء

جدّة تلد حفيدتها.. تعرف على القصة الكاملة

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

تناول الأدوية في أوقات ثابتة يوميًا قد يحد من انتشار السرطان

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎