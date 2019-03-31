محافظ الدقهلية: نشهد نهضة كبيرة في مختلف المجالات قريبا

قال محافظ الدقهلية الدكتور كمال شاروبيم، أن الفترة القادمة ستشهد المحافظة نهضة كبيرة في مختلف المجالات، في مقدمتها تطوير مدينة جمصة لتصبح مدينة سياحية من الدرجة الأولى على مدى شهور العام كله، فضلا عن رفع كفاءة طريق (المنصورة جمصة) وتوسعته بتكلفة قدرها 88 مليون جنيه.



وأضاف شاروبيم - خلال لقائه مندوبي ومراسلي أجهزة ووسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية بالمحافظة اليوم الأحد - أنه يتم الاستعانة حاليًا بعدد من أساتذة كليات جامعة المنصورة، كمستشارين في لجنة التنسيق الحضاري لمشروعات المحافظة.



وأوضح المحافظ أن المباني التي ستتم إقامتها بالحدائق العامة بمدينة المنصورة ستكون في مساحة لا تتجاوز 35% من إجمالي مساحة الحديقة، وذلك وفقًا للمخطط التفصيلي للمدينة، مشيرًا إلى أنه ستتم زيادة عدد رؤوس الثروة الحيوانية بحديقة حيوان المنصورة بنسبة 300%، وذلك في إطار تطوير الحديقة.