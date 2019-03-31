قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، اليوم الأحد، إن أدوات الدبلوماسية الأميركية لم يتبقى منها سوى الإنذارات والعقوبات.



وأضاف لافروف: "لا أرى في الدبلوماسية الأميركية سوى الإنذارات، والعقوبات في حال عدم قبولها.. لقد اختفت الأدوات الأخرى من الترسانة الأميركية بطريقة ما.. إنه أمر مؤسف"، وذلك ردًا على تصريحات وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، التي قال فيها إنه يأمل بالاشتراك مع الحلفاء في حلف شمال الطلسي "ناتو"، في الإعلان عن إجراءات جديدة ضد روسيا في أوائل أبريل بسبب الوضع في أوكرانيا.



وتابع لافروف: "إذا كنت تعمل كوزير للخارجية، فأنت بحاجة إلى البحث عن مناهج دبلوماسية لمختلف المشكلات".



وكان بومبيو قد أعلن في وقت سابق، أنه يأمل في أن يعلن - مع "ناتو" - الأسبوع القادم عن إجراءات جديدة ضد روسيا بسبب الوضع في أوكرانيا.



يشار إلى أن العلاقات بين روسيا والدول الغربية، بما في ذلك والولايات المتحدة، قد تدهورت على خلفية الأزمة الأوكرانية، وانضمام شبه جزيرة القرم إلى روسيا في مارس عام 2014 بعد استفتاء في شبه الجزيرة وسيفاستوبول، وأصبحت كلتا المنطقتين ضمن روسيا الاتحادية، اعتبارًا من 18 مارس 2014، واعتبر هذا اليوم عطلة رسمية في شبه جزيرة القرم ومدينة "سيفاستوبول".