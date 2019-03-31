مظاهرات في هونج كونج رفضا لمقترح بتسليم المتهمين للمحاكمة في بكين

تظاهر الآلاف في شوارع هونج كونج، اليوم الأحد، احتجاجا على مقترح قانون مثير للجدل حول تسليم سلطات الإقليم شبه ذاتي الحكم المتهمين المطلوبين في الصين إلى بكين لمواجهة القضاء.



وذكرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست" الصينية أن المشرعين المؤيدين للديمقراطية ومنظمة "جبهة حقوق الإنسان المدنية" حثوا الحكومة الصينية على عدم تضمين بكين في القانون المقترح، والاكتفاء بتسليم المتهمين إلى تايوان ذات الحكم شبه الذاتي فقط.



ونقلت الصحيفة عن منظمي المسيرة قولهم إن نحو 12 ألف شخص شاركوا في الاحتجاجات، اليوم الأحد، ما يجعلها أكبر تظاهرات عامة منذ المسيرة السنوية في أول يوليو العام الماضي والتي حشدت نحو 50 ألف محتج.



ولفتت الصحيفة إلى أنه من جانب آخر قدرت الشرطة الصينية عدد المشاركين في مسيرة، اليوم الأحد، بنحو 5200 شخص في ذروتها.



ونوهت الصحيفة بأن قضية قتل مواطنة تايوانية العام الماضي لم تتمكن خلالها سلطات هونج كونج من تسليم المشتبه به، دفعت الحكومة إلى اقتراح قانون لنقل الهاربين إلى أي نظام قضائي ليس بينه وبين هونج كونج معاهدة رسمية لتسليم المتهمين، مشيرة إلى أن المقترح سيناقش في البرلمان، الأربعاء المقبل.



وذكرت الصحيفة أن المحتجين يقولون إنهم يفتقرون للثقة في النظام القضائي في بكين، ويعتقدون أنه لا يوجد ضمانات لعقد محاكمة عادلة هناك.