مجموعة النيل العربية تصدر كتاب "الذكاء في العمل"

صدر حديثا عن مجموعة النيل العربية، الطبعة العربية لكتاب "الذكاء في العمل" للمؤلفة بيتي ليو.



"الذكاء مصطلح"، يشمل ويتضمن القدرات العقلية المتعلقة بالقدرة على التحليل، والتخطيط، وحل المشاكل، وبناء الاستنتاجات، وسرعة التصرف، كما يشمل القدرة على التفكير المجرد، وجمع وتنسيق الأفكار، والتقاط اللغات، وسرعة التعلم، كما يتضمن أيضا حسب بعض العلماء القدرة على الإحساس وإبداء المشاعر وفهم مشاعر الآخرين.



الكتاب يقدِّم واحدةٌ من أكثر مذيعات البرامج المالية ذكاءً وتمتعًا بالاحترام رؤى وأفكارًا قيِّمة حول القيادة المؤسسية من حيث أنسب الطرق والوسائل لتحقيق النجاح وتجنب الفشل، ويُعدّ هذا الكتاب الذي يتميز بأسلوبه السهل الممتنع وبساطته المدهشة دليلًا إرشاديًّا رائعًا لا غنى عن قراءته من جانب كل مَنْ يبحثون عن حياة مهنية جديدة أو يتمنون بث روح جديدة في حياة مهنية تكتنفها تحديات جمّة أو التأسيس على نجاحات سابقة.