رئيس جامعة بني سويف يفتتح المهرجان الكشفي الــ 27

افتتح الدكتورمنصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم الأحد، المهرجان الكشفي الــ 27 والمهرجان الإرشادي الثامن لجوالي وجوالات الجامعة، ويستمر حتى الرابع من أبريل المقبل، بحضور لفيف من عمداء الكليات، ومنسقي الأنشطة الطلابية، ومدير عام رعاية الشباب بالجامعة.



وأكد "حسن" أن الجامعة لا تدّخر جهدًا في دعم الأنشطة الطلابية لما لها من دور مهم في بناء شخصية الطالب الجامعي، وتسهم في استثمار طاقات وإمكانات الطلاب، وتتيح الفرصة أمامهم لاكتساب خبرات ومهارات جديدة، ورفع المستوى البدني والفكري للطلاب، موضحًا أن نشاط الجوالة يعمل على رفع كفاءة الطلاب وتنمية الابتكار وروح التعاون والإخاء فيما بينهم، كما لها دورًا في الخدمة العامة وتنمية المجتمع.



وأضاف رئيس الجامعة أن الكليات المشاركة أربعة عشر كلية وهي كليات التجارة، والحقوق، والطب البيطري، والعلوم، والآداب، والتربية، والتعليم الصناعي، والتمريض، والهندسة، والتربية الرياضية، والسياسة والاقتصاد، والخدمة الاجتماعية التنموية، والإعلام، والتربية للطفولة المبكرة، بالإضافة إلى مشاركة منتخب الجوالة الحاصل على المركز الأول بأسبوع شباب الجامعات.



يذكر أن رئيس الجامعة حضر مراسم تحية العلم المصري على أرض المعسكر الكشفي، بالإضافة إلى إفتتاح المعارض الفنية للكيات المشاركة، والتي تشتمل على رسومات، ومشغولات يدوية، ولوحات زيتية، ومجسمات، ودروع، وألواح طباعة، ولعب أطفال.