الأهلى يقرر سفر فريق كرة القدم لجنوب أفريقيا بطائرة خاصة

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، سفر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي إلى جنوب أفريقيا على متن طائرة خاصة؛ استعدادا لمواجهة صن داونز المقرر لها مساء السبت القادم في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال الأفريقي.



جاء قرار المجلس بتوفير طائرة خاصة لرحلة الفريق إلى جنوب إفريقيا لمنح اللاعبين مزيد من الراحة، في ظل ضغط المباريات خلال هذه الفترة، بعد أن خاض الفريق مباراة الزمالك في الدوري، وينتظر مواجهة الاتحاد السكندري بعد غد الثلاثاء، ثم السفر في اليوم التالي مباشرة إلى جنوب إفريقيا لخوض مباراة صن داونز، قبل العودة لمواجهة مصر المقاصة يوم 10 إبريل، وبعدها خوض لقاء الإياب أمام صن داونز يوم 13 من الشهر ذاته.



وكان الجهاز الفني بقيادة مارتن لاسارتي قد حدد الثالث من أبريل القادم موعدا للسفر إلى جنوب أفريقيا لمواجهة صن داونز.



من جهته، أجري خالد الدرندلي أمين صندوق مجلس إدارة النادي الأهلي ورئيس بعثة فريق الكرة المتجهة إلى جنوب إفريقيا، العديد من الاتصالات الهاتفية بالسفارة المصرية في جنوب إفريقيا؛ من أجل ترتيب كافة الأمور المتعلقة برحلة الفريق.



وحرص خلال اتصالاته بالسفارة المصرية على الاطمئنان على إقامة البعثة وتأمينها وغيرها من الأمور التنسيقية؛ من أجل توفير أفضل أجواء ممكنة لتحقيق نتيجة إيجابية قبل لقاء العودة.



