مؤلف مسلسل "أبو العروسة" يدعو الحكومة لإقامة "عيد العيلة"

دعا المؤلف هاني كمال إلى تبني فكرته التى قدمها في مسلسل "أبو العروسة" بإقامة "عيد العيلة"، بعد ما حققته الفكرة من نجاح، ولاقى العمل منذ اليوم الأول ردود حمسته على استمراره في تقديم الفكرة.



وقال "كمال": منذ اليوم الأول لكتابة العمل في جزءه الثاني فكرت في إقامة عيد للعيلة، وكان هذا هو الغرض الأساسي للعمل إيمانا منا بتحقيق المسلسل للم شمل العيلة، فكانت الدعوة لإقامة عيد العيلة يوم 5 مايو من كل عام، يتجمع فيها كل أفراد العائلة بعيدًا عن حياة السوشيال ميديا التى أفقدتنا التواصل وبعيدًا عن المشاكل وكي يتم إيصال الترابط والحب بيننا فقط بل هي دعوة للمصالحة بين الناس ودعوة لفتح أبواب أغلقت بين الجيران وبعضهم.



وأضاف: أدعو الحكومة المصرية لتبني فكرة مسلسل "أبو العروسة" واعتماد يوم 5 مايو عيدًا "للعيلة المصرية" ولم الشمل وذلك نابعًا من قوة وتأثير الفن الحقيقي على الشعب، وهذا ما نجح فيه المسلسل في جزئيه.