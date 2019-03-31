المشدد 10 سنوات لـ3 متهمين بسرقة مسنة بالإكراه في دار السلام

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة 3 أشخاص بالسجن المشدد 10 سنوات، وذلك لقيامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص في السرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح بدار السلام، حيث تم ضبط المتهمين عقب شروعهم في سرقة مسنة على المعاش أثناء قيامها بسحب مبلغ مالي من مكينة صراف آلي.



وكشف أمر الإحالة أن المتهمين اشتركوا مع بعضهم في الشروع في سرقة مسنة على المعاش، أثناء سحبها مبلغ مالي من مكينة صراف آلي بدائرة القسم، حيث فوجئت بترجل شخص مجهول نحوها وأشهر فى وجهها سلاح أبيض بقصد تهديدها لإجبارها على تنفيذ طلباته وإعطائه مبلغ مالي وتدخل المتهم الثاني نحوها واعتدى عليها المتهمان وأحدثوا بها عدة إصابات بالغة، واستولوا على هاتفها المحمول وحقيبتها.



والبداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة دار السلام، بلاغًا من "زينب.م" 64 سنة بالمعاش، أنها تعرضت للاعتداء من قبل شخصين مجهولين أحدثا بها إصابات، واستولا منها على هاتفها المحمول ومبلغ مالي، وكان ينتظرهما الثالث على دراجة نارية وفروا هاربين.



وبالتحري والبحث تم التوصل للمتهمين وضبطهم واعترفوا بالواقعة وضبط بحيازتهم سلاح ناري وتحرر المحضر اللازم.