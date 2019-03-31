بعد غلقه بسبب سوء الطقس.. معرض الإسكندرية يستأنف نشاطه

استأنف معرض الإسكندرية الدولي للكتاب فعالياته، صباح اليوم الأحد، بعدما تم غلقه أمس، نظرًا لسوء الأحوال الجوية بمدينة الإسكندرية وسقوط الأمطار.



وكان الدكتور هيثم الحاج على رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، كلف بغلق أبواب المعرض أمس السبت نظرا لسوء الحالة الجوية، وأعلن أنه سيتم فتح أبوابه للجمهور واستئناف فعالياته، اليوم الأحد منذ العاشرة صباحا.



يذكر أن المعرض قد تم افتتاحه فى 25 مارس ويستمر حتى 5 أبريل المقبل، ويقام المعرض على مساحة 3200 مقسمة على 101 جناح بمشاركة 120 ناشرًا.



ويصاحب المعرض نشاطا ثقافيا وفنيا متنوعا، يضم كوكبة من أدباء ومبدعى الإسكندرية.



ويضم جناح هيئة الكتاب أحدث إصداراتها فى مختلف المجالات والسلاسل التى تصدرها الهيئة بتخفيضات كبيرة، بالإضافة إلى كتب الأطفال وكتب مكتبة الأسرة.