المركز الثقافي الروسي يودع فصل الشتاء بالعيش والملح

احتفل المركز الثقافي الروسي بالقاهرة بوداع الشتاء واستقبال الربيع، بحضور الوزير المفوض لسفارة روسيا "سفيتلانا زوبوفا" ومدير المركز الثقافي الروسي "الكسي تيفانيان" ورئيس المركز التنسيقي للمغتربين الروس في مصر "لودميلا سلامة"، وعدد كبير من أعضاء البعثة الدبلوماسية الروسية والإعلام الروسي.



وافتتحت الاحتفالية بتقديم العيش والملح للجمهور طبقا للتقاليد والعادات الروسية، ثم قدم أبناء الجالية الروسية عرضا مسرحيا حول وداع الشتاء واستقبال الربيع تضمن أهم الطقوس الشعبية الروسية في وداع الشتاء وأهم الأنشطة الفنية والرياضية التي يمارسها الروس في فصل الشتاء، ثم أُقيمت مسابقات ثقافية ورياضية بين الأطفال.



وأكد اليكسي تيفانيان مدير المركز الثقافي الروسي أن هذه الاحتفالية تُنظم كل عام في ذات الوقت بحضور عدد كبير من أبناء الجالية الروسية في مصر للاحتفال بوداع الشتاء واستقبال الربيع في أجواء كرنفالية ومبهجة.



وأشارت لودميلا سلامة، رئيس المجلس التنسيقي للمغتربين الروس في مصر، إلى أهمية الاحتفالية التي تحرص الجالية على حضورها بالعائلات، حيث يقدم المطبخ الروسي أشهر المأكولات الشعبية والمرتبطة بعيد وداع الشتاء، إضافة إلى تنظيم معرض شامل لأهم المنتجات اليدوية والشعبية الروسية مع تقديم الهدايا واللعب للاطفال، وعرض غنائي من وحي الفلكلور الروسي.



وحرص عدد كبير من الطلبة والدارسين المصريين بالمركز الثقافي الروسي على حضور الاحتفالية وكذلك خريجو الجامعات الروسية.