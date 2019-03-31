النيابة تعاين موقع وفاة "رضيع" في ظروف غامضة داخل مدرسة بالسويس

قامت النيابة العامة بالسويس، اليوم الأحد، بمعينة حضانة داخل مدرسة خاصة بمدينة السلام بالسويس، حيث لقي طفل رضيع مصرعه داخلها، وانتهت النيابة من الاستماع إلى أقوال والد ووالدة الطفل والشهود بالقضية من بينهم موظفين بالمدرسة.



واستمعت النيابة لشهادة عاملين بالحضانة بالمدرسة، للتأكد من أسباب وفاة الطفل وهل الطفل توفي داخل المدرسة أم خارجها، خاصة أن والد ووالدة الطفل يتهمون إدارة المدرسة بالإهمال الجسيم الذي تسبب في وفاة الطفل بالمدرسة، وأن إدارة المدرسة قامت بإخفاء حقيقة وفاة الطفل داخل حضانة المدرسة.



وكان خالد مدحت والد الطفل المتوفى "سليم"، حرر محضرا بقسم شرطة فيصل بالسويس اتهم من خلاله إدارة مدرسة خاصة بمدينة السلام بأنها تسببت في وفاة نجلة الذي كان موجود بحضانة المدرسة، مؤكدا بالمحضر أن إدارة المدرسة تعمدت إخفاء حقيقة كيفية وفاة الطفل بسبب تورطهم في الإهمال المتسبب في الوفاة.



وقال خالد مدحت والد الطفل: "زوجتي تعمل بمدرسة خاصة وتوجد بالمدرسة حضانة للأطفال، وخلال تواجدها بالعمل فوجئت أنهم ينقلون طفلًا إلى المستشفى وعندما سألت من هو الطفل أخفوا عنها أنه ابنها، وعندما ذهبت إلى غرفة الحضانة لم تجدد ابننا، وذهبت إلى المستشفى لتجد أن ابننا توفي، وقالوا وقتها إن سبب الوفاة هو اختناق بعد الرضاعة حسب أقوال عاملة بالمدرسة ولكننا فوجئنا بوجود علامات زرقاء على وجه ابني وكدمات".



وأكد والد الطفل "أنه في اليوم التالي فوجئت بعد قيامي بدفن الطفل ابني أن أحد العاملين بالمدرسة يتصل بنا ويؤكد أن نجلي سقط على الأرض وأنهم حاولوا إخفاء الحقيقة خوفا من المسؤولية، فذهبت إلى قسم شرطة فيصل وحررت محضر بالواقعة واتهمت إدارة المدرسة بالإهمال الجسيم المتسبب في وفاة نجلي".



وأضاف "لا أريد سوى أن يحاسب المخطئ فقط، رغم علمي بقوة نفوذ أصحاب المدرسة الخاصة، لكنني أثق في الله وفي القانون أن أحصل على حق ابني، وبخاصة أن والدته تريد فقط أن تعلم كيف مات ابنها الذي لم يتعد عمرة أشهر".