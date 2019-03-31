الجيش الجزائري يدمر مخبأ للإرهابيين شمال البلاد

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، تدمير الجيش الجزائري لمخبأ للإرهابيين بولاية بومرداس (شمال) يحتوي على مواد كيماوية ومعدات تدخل في صناعة المتفجرات.



وذكرت الوزارة - في بيان اليوم الأحد - أنه في إطار مكافحة الإرهاب، قامت عناصر الدرك الوطني (تابع للجيش) والأمن الوطني بولايتي وهران وتيارت (شمال غرب) بإيقاف عنصري دعم للجماعات الإرهابية متورطين في نشاطات الخلية الإرهابية التي تم تفكيكها بوهران يوم 26 مارس الجاري، كما تم ضبط بندقية تقليدية الصنع وكمية من الذخيرة.



وأضافت إن هناك دورية للجيش بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني بولاية عين الدفلى (شمال) أوقفت 4 تجار مخدرات، وضبطت 178 كيلوجرام من المخدرات الكيف المعالج، في حين أوقفت دورية أخرى بولاية غرداية (وسط) تاجري مخدرات بحوزتهما 15 كيلوجرام من المخدرات، مشيرة إلى توقيف 50 مهاجرًا غير شرعي من جنسيات مختلفة بولاية تمنراست، أقصى جنوب البلاد.