القاهرة : الأحد 31 مارس 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
03:16 م

'بث مباشر' مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بجودة عالية HD
01:49 م

المتحدث باسم الوزراء: إقبال عالمي على شراء بيانات مزايدة البحث واستكشاف البترول بالبحر الأحمر
11:13 ص

فاروس تتوقع تثبيت أسعار الفائدة حتى سبتمبر
06:41 م

مشاهدة مباراة الاهلى والزمالك بث مباشر اليوم السبت
02:12 م

بث مباشر الأهلي والزمالك بث مباشر مباراة الأهلي والزمالك مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك بدون تقطيع
10:13 م

بث مباشر لمباراة القمة بين الأهلى و الزمالك 2019
02:29 ص

تحذير هام من وزارة الهجرة للمصريين بالكويت
01:34 ص

المغرب والأدرن يؤكدان دعم الشعب الفلسطينى
12:35 ص

المحكمة الأمريكية تبرئ السودان من التورط بتفجير المدمرة كول
12:15 ص

مرشح المعارضة لبلدية أنقرة: فوزى المحقق دفع أردوغان للجنون
05:35 م

بث مباشر مباراة مصر ونيجيريا مشاهدة مباراة مصر ونيجيريا بث مباشر مشاهدة مباراة مصر ونيجيريا رابط مباراة مصر ونيجيريا
12:28 م

وقفات احتجاجية بسوريا تنديدًا بقرار ترامب بشأن الجولان
فن
الأحد 31/مارس/2019 - 03:08 م

الليلة.. "it’s show time" يلتقي بنجوم فيلم الأنيميشن "dumbo"

الليلة.. it’s show
منار إبراهيم
dostor.org/2573716

تعرض حلقة اليوم من برنامج "it’s show time" المذاع على قناة CBC، تغطية للعرض الخاص بفيلم "كفر ناحوم" ولقاء مع مخرجة العمل اللبنانية نادين لبكي، كما يلتقي أحد القائمين على البرنامج بنجوم فيلم الأنيميشن العالمي "dumbo".

وتتضمن الحلقة لقاءات خاصة مع عدة نجوم منهم إلهام شاهين والتي تكشف عن أعمالها الفنية المقبلة، وصبري فواز ليتحدث عن كواليس أعماله الفنية، ويسرا اللوزي لتكشف تفاصيل دورها بمسلسل "كلبش 3".

ويقدم البرنامج ثلاثة أسماء شابة لامعة في مجالاتها، وهن شيرين عرفة بلوجر السوشيال ميديا المعروفة، ودينا حويدق الصحفية التليفزيونية المميزة، ومها الصغير مصممة الأزياء في أول إطلالة تليفزيونية لها.

ويسلط برنامج "it’s show time" الضوء على الجديد في عالم السينما والتليفزيون والموسيقى والمسرح وما يرتبط بها في عالم الموضة وشبكات التواصل الاجتماعي وغيرها من الوسائط، كما يتابع وينقل عن قرب أهم الأحداث والمهرجانات ويفسر أهم الظواهر.

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهر

إياد نصار يكشف لـ"الدستور" تفاصيل دوره فى فيلم "رأس السنة"

منذ أقل من شهر

بالصور.. سفيان بوكرين يهدى إحدى لوحاته للفنانة رجاء الجداوى

منذ 3 شهر

ليدى جاجا تلفت الأنظار بإطلالتها فى حفل "الجولدن جلوب"

منذ 4 شهر

تفاصيل عرض "أوبرا عايدة " فى دار الأوبرا خلال ديسمبر المقبل

منذ 5 شهر

بعد رحيله.. قصة زواج حمدى قنديل ونجلاء فتحى

منذ 6 شهر

اليوم.. انطلاق أولى حلقات "الأبواب المغلقة" لجورج قرداحى

الآن

السيسي: من غير المقبول استمرار المنطقة العربية في صدارة بؤر التوتر

الأرصاد: استمرار انخفاض درجات الحرارة غدًا.. والصغرى بالقاهرة 12

مستشار الصحة للأورام: بدأنا في وضع آليات مسح سرطان الثدي

عصام عبد الفتاح يدافع عن حكم القمة 117

ads
الأكثر قراءة

زوجة أحمد الفيشاوي ندى الكامل تكشف سر قرار طلاقهما

كشف تفاصيل طلاق بسمة وعمرو حمزاوي في السفارة المصرية بأمريكا

عصام عبد الفتاح يدافع عن حكم القمة 117

سمية الخشاب تفجر 5 مفاجآت عن علاقتها بـ "أحمد سعد"

ألبومات الصور

بعد اعلانها الدخول مجانًا.. حديقة الحيوان تجبر الزوار على شراء خريطتها

منتخب جامعة الوادى الجديد يصعد للدور النهائى بدورى ألعاب الجنوب

صالون حمدى بخيت يناقش دور مصر فى رئاسة الاتحاد الإفريقى 2019

غرفة عمليات كفر الشيخ: 4 بلاغات لانقطاع الكهرباء

رياضة

"المسابقات": مباراة الإسماعيلى والمقاولون على استاد الجيش بالسويس

الأهلى يقرر سفر فريق كرة القدم لجنوب أفريقيا بطائرة خاصة

غدا.. انطلاق الدورة الـ11 لجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي

نجم الساعة

بوروسيا دورتموند ينفي اقتراب سانشو من الانتقال لمانشستر يونايتد

الأكثر قراءة

زوجة أحمد الفيشاوي ندى الكامل تكشف سر قرار طلاقهما

كشف تفاصيل طلاق بسمة وعمرو حمزاوي في السفارة المصرية بأمريكا

عصام عبد الفتاح يدافع عن حكم القمة 117

سمية الخشاب تفجر 5 مفاجآت عن علاقتها بـ "أحمد سعد"

الرئيس نيوز

رئيس تونس يرحب بالسيسى بشعر لحافظ إبراهيم (فيديو)

نص كلمة الرئيس السيسي بالقمة العربية.. لابد من حل سلمي عادل للقضية الفلسطينية

برلماني: الحكومة لم تلتزم بتوجيهات الرئيس بتغيير قانون الأحوال الشخصية

وزير التموين: "لما سعر السلع بيرتفع نصف جنيه الرئيس بيسألنى ليه"

أقصت 12 منافسًا في "سنة أولى سياسة".. المحامية زوزانا كابوتوفا أول رئيسة لسلوفاكيا

كشكول

رئيس جامعة النهضة لـ"كشكول": "طارق شوقي زي رفاعة الطهطاوي" .. و"عبد الغفار" رجل المرحلة بالتعليم العالي

جامعة الزقازيق تعلن موعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني

انطلاق فاعليات مبادرة مليون شجرة مثمرة بجامعة الزقازيق

ننشر جداول امتحانات شهادات المعاهد الأزهرية بكافة مراحلها

"دورات ودوريات".. كيف يستعد الأزهر لامتحانات الشهادة الثانوية؟

الأمصار

تعرف على السبب الحقيقي وراء انسحاب أمير قطر من القمة العربية

هاشتاج "تميم يهرب من قمة تونس" يتصدر منصة تويتر

بسبب تركيا وإيران.. أمير قطر ينسحب من القمة العربية ويتوجه إلى المطار

السبسي يقدم الرئيس المصري ببيت شعر لحافظ إبراهيم

الرئيس السيسي يطالب بتجاوز الأزمات الراهنة ومعالجة الأوضاع بأيادي عربية

مرايا الابداع

الكاتب نهاد شريف

من فن الموال

ads
منوعات

10 أنواع "سحرية" من الفاكهة لخفض الوزن

بدلا من السمك.. ألماني يصطاد "مفاجأة قاتلة" من الماء

جدّة تلد حفيدتها.. تعرف على القصة الكاملة

مقالات الرأي
نرمين يسر

​ بليغ حمدي.. أكثر من حياة

محمد العسيري

​ محمد عبدالمطلب.. المؤذن الذي هز "قلب مصر"

المزيد
الصحة

تناول الأدوية في أوقات ثابتة يوميًا قد يحد من انتشار السرطان

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎