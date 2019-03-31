الليلة.. "it’s show time" يلتقي بنجوم فيلم الأنيميشن "dumbo"

تعرض حلقة اليوم من برنامج "it’s show time" المذاع على قناة CBC، تغطية للعرض الخاص بفيلم "كفر ناحوم" ولقاء مع مخرجة العمل اللبنانية نادين لبكي، كما يلتقي أحد القائمين على البرنامج بنجوم فيلم الأنيميشن العالمي "dumbo".



وتتضمن الحلقة لقاءات خاصة مع عدة نجوم منهم إلهام شاهين والتي تكشف عن أعمالها الفنية المقبلة، وصبري فواز ليتحدث عن كواليس أعماله الفنية، ويسرا اللوزي لتكشف تفاصيل دورها بمسلسل "كلبش 3".



ويقدم البرنامج ثلاثة أسماء شابة لامعة في مجالاتها، وهن شيرين عرفة بلوجر السوشيال ميديا المعروفة، ودينا حويدق الصحفية التليفزيونية المميزة، ومها الصغير مصممة الأزياء في أول إطلالة تليفزيونية لها.



ويسلط برنامج "it’s show time" الضوء على الجديد في عالم السينما والتليفزيون والموسيقى والمسرح وما يرتبط بها في عالم الموضة وشبكات التواصل الاجتماعي وغيرها من الوسائط، كما يتابع وينقل عن قرب أهم الأحداث والمهرجانات ويفسر أهم الظواهر.