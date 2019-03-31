ضبط واقعة فساد وظيفي بوحدة محلية في قنا

تمكن ضباط مباحث الأموال العامة من ضبط موظف بالوحدة المحلية لقرية الكوم الأحمر بقنا؛ لقيامه بالتواطؤ مع آخر وتمكينه من استخراج رخصة بناء بالمخالفة للقانون.



أكدت تحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد قيام موظف بالوحدة المحلية لقرية الكوم الأحمر بدائرة مركز شرطة فرشوط بمحافظة قنا، بإستغلال موقعه الوظيفى والتواطؤ مع أحد الأشخاص مقيم بدائرة المركز، وذلك بإثبات بيانات بالمعاينة تفيد بعدم وجود مخالفات للعقار الخاص به "على خلاف الحقيقة"، رغم صدور قرارى إزالة مخالفة مبانى، الأمر الذى مكنه من إستخراج رخصة بناء، وبموجبها تمكن من توصيل المرافق للعقار بالمخالفة لأحكام القانون، مما أدى إلى الإضرار بالمال العام ما هو قيمة الغرامات المستحقة لخزينة الدولة عن تلك المخالفات والتربح من أعمال الوظيفة وتربيح الغير، وقد أمكن الحصول على المستندات المؤيدة للواقعة وأرفقت بالأوراق.



عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتحرى عنه، وبمواجهته إعترف بإرتكابه للواقعة، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.