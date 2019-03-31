المؤتمرالدولى للجان العدالة والسلام يواصل فعاليات يومه السابع

يواصل المؤتمر الدولي للجان العدالة والسلام التابعة لمجلس أساقفة أفريقيا ومدغشقر بالقاهرة، فعالياته اليوم الأحد، فى اليوم السابع على التوالى، برئاسة الأب ويليام اليسوعى، بدير الآباء اليسوعيين بالمقطم.



وكانت فعاليات المؤتمر بدأت فى 25 مارس الماضى ومن المقرر أن تختتم فى الأول من إبريل.



ويأتى المؤتمر تحت عنوان "الكنيسة في أفريقيا في خدمة الخليقة والعدالة الاجتماعية وتعزيز الخير العام"، ويمثلون فى المؤتمر 17 بلدا في أفريقيا بقيادة ستة من الأساقفة ورؤساء الأساقفة.



وتبادل المشاركون الخبرات وأفضل الممارسات لجهود الكنيسة الكاثوليكية في معالجة مختلف المشكلات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي تواجه القارة الأفريقية مثل الفقر والاستقرار السياسي والاجتماعي والفساد والهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر والاستيلاء على الأراضي والتدهور البيئي.



