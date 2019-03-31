السلمي: نرفض الاعتراف الأمريكي بالسيادة الإسرائيلية على الجولان

أكد الدكتور مشعل بن فهد السلمي، رئيس البرلمان العربي، على رفض وإدانة البرلمان العربى الاعتراف

الأمريكي بسيادة الاحتلال الاسرائيلي على القدس والجولان، معتبرا اياها خرقا للقانون الدولي وانتهاكا لميثاق الأمم المتحدة.



وأضاف خلال كلمتة بالقمة العربية المنعقدة بتونس اليوم الأحد، أن البرلمان العربى يحمل الإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة عن التبعات الخطيرة لهذه القرارات.



وتابع كما اننا نرفض التدخلات الايرانية فى الشئون الداخلية للدول العربية كاشفا عن اعداد استراتيجية لمواجهة هذه التدخلات ومنعها.