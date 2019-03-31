حبس موظف لاتهامه بسرقة مبالغ مالية من داخل خزينة في النزهة

أمرت نيابة النزهة بحبس موظف 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بسرقة مبالغ مالية من داخل خزينة عمله.



والبداية عندما تلقى قسم شرطة النزهة بلاغًا من صاحب مكتب محاسبة بدائرة القسم، يفيد باكتشافه كسر خزينة الشركة وسرقة مبلغ مالي.



وأسفرت التحريات عن أن وراء ارتكاب الواقعة موظف حسابات بذات الشركة، 24 سنة، مقيم بدائرة قسم شرطة الأميرية.



وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، مضيفًا أنه نظرًا لعمله بالشركة محل الواقعة، وعلمه باحتفاظ مالكها بمبالغ مالية كبيرة بداخلها تمكن من مغافلته والاستيلاء على مفتاح الشركة، وعقب انصراف جميع العاملين تمكن من دخول الشركة وكسر الخزينة وسرقة المبلغ المالى المشار إليه وفر هاربًا، بإرشاده تم ضبط مبلغ مالى من متحصلات الواقعة، وأقر بإنفاقه جزء من المبلغ المالى على متطلباته الشخصية.



وتحرر المحضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.