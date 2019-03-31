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رياضة
الأحد 31/مارس/2019 - 01:54 م

مدرب رجال طائرة الأهلي يعلن قائمة الفريق لبطولة إفريقيا

مدرب رجال طائرة الأهلي
أ ش أ
dostor.org/2573577

أعلن محمد مصيلحي المدير الفني للفريق الأول لكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي، القائمة التي من المقرر أن تخوض منافسات بطولة إفريقيا التي ينظمها النادي وتنطلق غدا الاثنين وتستمر حتى الحادي عشر من أبريل المقبل.

وضمت قائمة اللاعبين 14 لاعبا هم: عبدالله عبدالسلام وأحمد صلاح وعبداللطيف عثمان وحسام يوسف وأحمد سعيد وعبدالحليم عبو ومحمد عادل وعبدالرحمن سعودي ومحمد رمضان ومحمد معوض وأحمد عبدالعال ومحمود رؤوف ومحمد عبدالمنعم وسيرجي بيرتسيف.

وفي ذات السياق، تنظم اللجنة العليا المنظمة لبطولة إفريقيا للكرة الطائرة «رجال» بالنادي الأهلي اليوم الأحد، بروفة تجريبية لحفل افتتاح البطولة المقرر له غدا الاثنين على صالة الأمير عبدالله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة.

وتقوم اللجنة برئاسة الدكتور مهند مجدي بمعاينة البروفة التي تشمل تدريبات على طابور العرض ومراسم الافتتاح والترحيب بالوفود والفرق المشاركة في البطولة.

وينظم النادي الأهلي بطولة إفريقيا للطائرة «رجال» على صالتي الأمير عبدالله الفيصل والشهداء بمقر النادي بالجزيرة من 1 حتى 11 أبريل المقبل.

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