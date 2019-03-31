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الأحد 31/مارس/2019 - 01:49 م

حبس متهم بقتل شاب في الغربية عقب مباراة الأهلي والزمالك

الشاب
الشاب
الغربية شريف عبد الغنى
dostor.org/2573562

قررت نيابة مركز كفر الزيات حبس متهم بقتل شاب حاصل على بكالوريوس حاسبات ومعلومات، عقب مباراة الأهلي والزمالك، 4 أيام على ذمة التحقيق.

كان اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية تلقى إخطارًا من العقيد دكتور عمرو الحو رئيس فرع البحث الجنائى بكفر الزيات وبسيون بوصول "أحمد عودة" 27 عامًا، إلى مستشفى كفر الزيات العام مصابًا بطعنة نافذة بالقلب وتوفي فور وصوله.

على الفور انتقل الرائد هادى سالم رئيس مباحث مركز كفر الزيات، وتبين أن سبب الواقعة حدوث مشاجرة بين المجني عليه وعدد من الشباب بسبب مباراة الأهلي والزمالك فقام المتهم "م.ا" 25 سنة، بتسديد طعنة نافذة بالقلب مما أدى إلى وفاته، وتم ضبط المتهم وتحرر محضر بالواقعة.

وأكد محمود رسلان، أحد أهالى المنطقة، أن المجني عليه كان يشجع نادي الزمالك وحدثت مشادة كلامية بينه وأحد مشجعي النادي الأهلي، تطورت إلى مشاجرة تدخل فيها مشجعي الطرفين، مشيرًا إلى أن عدد من الشباب تدخلوا للتهدئة وبالفعل جلس المشجعون مرة أخرى على الكافتريا.

وأضاف أنه فور مغادرة المجني عليه الكافتريا قام شقيق الشخص الذي تشاجر مع المجني عليه بالنزول من توك توك وقام بتسديد طعنة نافذة وسط دهشة وصراخ أهالي الحي وفر هاربًا، وتم نقل المجني عليه إلى المستشفى، لكن توفى عقب وصوله.

وكشف محمد أبو العزم من أهالى المنطقة، أن المجني عليه كان يستعد لزفافه بعد عيد الفطر المبارك بعد تجهيز شقته وشراء العفش، مشيرًا إلى أنه كان يعمل بأحد محلات البقالة الكبيرة في المنطقة.

حبس متهم بقتل شاب في الغربية عقب مباراة الأهلي والزمالك
حبس متهم بقتل شاب في الغربية عقب مباراة الأهلي والزمالك
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