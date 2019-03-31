الاتحاد الأوروبي: نرفض ضم الجولان المحتلة إلى إسرائيل

أكدت فيديريكا موجيريني، الممثل الأعلى لسياسة الأمن والشئون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، أن التعاون بين الاتحاد الأوروبي والجامعة العربية ضروري لحل الأزمات في المنطقة، مشيدة بالشراكة بين المنظمتين على كافة الأصعدة.



وأضافت، في كلمتها خلال افتتاح أعمال القمة العربية الـ30 بتونس، اليوم الأحد، أنه يجب البحث عن حلول في سوريا وليبيا وفق القرارات الأممية، مضيفة: "علينا مواجهة الكثير من التحديات المشتركة بين أوروبا والدول العربية".



وأعربت عن رفض الاتحاد الأوروبي ضم الجولان المحتلة إلى إسرائيل، مشددة على ضرورة العودة إلى حدود 67 والقدس عاصمة للدولتين، وكذلك ضرورة العودة إلى المفاوضات لدفع حل الدولتين بين الفلسطينيين وإسرائيل.



وأوضحت "موجيريني" أنه يجب مساعدة الشعب الليبي على التوصل إلى حل سياسي لأزمته، مطالبة بترجمة مقررات ستوكهولم إلى خطوات على الأرض في اليمن، وصرحت قائلة: "نسعى إلى حل في سوريا يكون سلميًا ومستدامًا".