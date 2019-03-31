المتحدث باسم الوزراء: إقبال عالمي على شراء بيانات مزايدة البحث واستكشاف البترول بالبحر الأحمر

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا مع المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، لمتابعة موقف المشروعات المختلفة.



وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض الوزير لموقف مشروعات تنمية حقول إنتاج الغاز الجارى تنفيذها، وشدد رئيس الوزراء علي ضرورة تكثيف العمل، لإستكمال تنفيذ المشروعات في توقيتاتها الزمنية المحددة.



وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أن وزير البترول أكد خلال الاجتماع، أن هناك إقبالًا كبيرًا من الشركات العالمية على شراء البيانات الجيولوجية الخاصة بمزايدة البحث والاستكشاف التي تم طرحها مؤخرًا في منطقة البحر الأحمر.



كما شهد الاجتماع أيضًا استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات معامل تكرير المنتجات البترولية الجاري تنفيذها في كل من الإسكندرية والسويس وأسيوط.